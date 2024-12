S.A. 6 settembre 2023 Diada Nacional, concerto ad Alghero A Villa Mosca domenica 10 settembre il concerto della cantautrice algherese Eleonora Peana accompagnata dai musicisti Salvatore Maltana e Marcello Peghin



ALGHERO - L’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia commemora la Diada Nacional della Catalogna, organizzando un ricevimento che si svolgerà nei giardini di Villa Mosca, domenica 10 settembre alle ore 19,30. La commemorazione della Diada 2023 ad Alghero è inserita tra gli eventi organizzati dal Governo della Catalogna, quest'anno con una particolare atenzione sulla lingua catalana in tutte le sue varianti, per questo motivo abbiamo il piacere di presentare ad Alghero, il concerto della cantautrice algherese Eleonora Peana accompagnata dai musicisti Salvatore Maltana e Marcello Peghin.



La cantautrice algherese presenta la sua musica, raccontando il suo rapporto con la città di Alghero e con la sua eredità linguistica. I testi, tra momenti intimi e scorci di memorie popolari, si uniscono ad un linguaggio musicale vario e multiculturale, frutto della ricerca dell’autrice in diversi generi musicali (jazz, blues, brasiliana, latina) che compongono la sua originale cifra stilistica. La accompagnano in questo progetto e sul palco due nomi di spicco del jazz isolano e italiano: Marcello Peghin alla chitarra e Salvatore Maltana al basso.



Nella foto: Eleonora Peana