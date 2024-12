S.A. 6 settembre 2023 Micronido Pietraia, Di Nolfo interroga sulla gestione Il consigliere comunale di Sinistra in Comune Valdo Di Nolfo chiede spiegazioni all´amministrazione Conoci sulle ipotesi di gestione della struttura



ALGHERO - Il consigliere comunale di Sinistra in Comune Valdo Di Nolfo, insieme a tutte e tutti i colleghi del centrosinistra, in una nota chiede spiegazioni all'amministrazione Conoci «sulla gestione del nuovo micronido della Pietraia». L'opera pubblica è ormai ultimata, mancano solo gli ultimi ritocchi. Un'opera seguita sin dal progetto preliminare dal consigliere Di Nolfo con Romina Caula assessora alla pubblica istruzione. «Ora che dopo anni di burocrazia finalmente il micronido vedrà la luce è importante accendere i riflettori sulla modalità di gestione. Ed è proprio per questo motivo che i consiglieri comunali del centrosinistra hanno chiesto la convocazione della commissione consiliare competente, inviando una missiva al presidente del consiglio e della commissione competente» concludono.



Nella foto: Valdo Di Nolfo