S.A. 9 settembre 2023 Coldiretti Giovani: Nicola Tuveri nuovo delegato Nicola Stefano Tuveri il nuovo delegato di Coldiretti Giovani Impresa Sardegna. Ventinove anni di Guspini, già responsabile dei giovani di Cagliari, insieme alla famiglia guida una azienda di allevamento agro-zootecnica



CAGLIARI - È Nicola Stefano Tuveri il nuovo delegato di Coldiretti Giovani Impresa Sardegna. Ventinove anni di Guspini, già responsabile dei giovani di Cagliari, insieme alla famiglia guida una azienda di allevamento agro-zootecnica ed è stato eletto all’unanimità nella sede di Oristano, nel corso della riunione dei delegati scelti dalle assemblee regionali per rinnovare le cariche del motore pulsante di Coldiretti, i giovani. Durante l’appuntamento elettivo, coordinato dal segretario regionale dei giovani, Claudio Orefice, sono stati nominati per i prossimi 5 anni anche i due vice: Laura Cocco (Oristano) e Andrea Sedilesu (Nuoro).



«Ringrazio la famiglia di Coldiretti che ha sempre creduto nei giovani e li ha resi sempre partecipi di tutte le azioni e decisioni dell’associazione - sottolinea dopo l’elezione Tuveri - in Coldiretti ho imparato tanto e ci sarà ancora tanto da fare, ma nella strada che abbiamo davanti sono determinanti la conoscenza, la voglia di stare insieme e l’essere aperti al mondo - aggiunge - dobbiamo pensare come una comunità e per questo credo che sarà fondamentale essere una squadra e cooperare».