Cor 21 settembre 2023 Giornate europee del Patrimonio

Musei in notturna ad Alghero “Patrimonio InVita”. Visite guidate in notturna nelle sale del Museo del Corallo e presso il Museo Archeologico della città. Ecco tutte le attività in programma nel weekend



ALGHERO - Anche la città di Alghero aderisce con alcuni imperdibili eventi alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days, GEP), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, che si terrà in tutta Italia sabato 23 e domenica 24 settembre. Nelle due giornate visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema: “Patrimonio InVita”.



La Fondazione Alghero propone la visita guidata notturna tra le sale del Museo del Corallo, una villa liberty degli anni 20 del 900 a cura delle operatrici e operatori culturali della cooperativa Mosaico e tra i reperti archeologici del MŪSA, il Museo Archeologico di Alghero. Ed ancora laboratori sperimentali di danzaterapia, in cui i visitatori possano accogliere e riscoprire i tesori materiali custoditi all’interno del Museo cittadino e aperture straordinarie per un’esperienza unica, così da far vivere e rivivere la memoria storica, culturale e tradizionale che i due siti museali di Alghero sono in grado di trasmettere.



L'iniziativa rientra nel più ampio progetto "Alghero Experience. Un patrimonio da raccontare", il progetto di Comune e Fondazione Alghero finanziato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali tramite il Fondo a sostegno delle piccole e medie città d’arte ed è inserita all'interno del Sant Miquel Festival, il ricco calendario di manifestazioni realizzate col contributo del programma Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari, dedicato ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città di Alghero.





MACOR- Museo del Corallo di Alghero

23 settembre 2023

• Visita guidata notturna – Patrimonio InVita: il Corallium Rubrum tra le sale della Villa Liberty, primo tour ore 20.00 - secondo tour ore 21.30 - prenotazione obbligatoria: mosaicosoccoop@gmail.com | +39 079 413 4690

• Apertura straordinaria – Patrimonio InVita: chiusura ore 23 (dalle 19.30 alle 23 il biglietto avrà un costo simbolico di 1 €) .



24 settembre 2023 ore 17.30

• Laboratorio di danzaterapia - "Fili rossi - ricordi in movimento" - attività dedicata ad adulti +65 - gratuita su prenotazione al numero +39 340 704 7875



MŪSA - Museo Archeologico della città di Alghero

23 settembre 2023

• Visita guidata notturna – Patrimonio InVita: tra i reperti archeologici del MŪSA | Museo Archeologico di Alghero, primo tour ore 20.00 - secondo tour ore 21.30 - prenotazione obbligatoria: mosaicosoccoop@gmail.com | +39 079 980729

• Apertura straordinaria – Patrimonio InVita: chiusura ore 23 (dalle 19.30 alle 23 il biglietto avrà un costo simbolico di 1 €).

• Conferenza stampa a cura di Alessandra La Fragola: ore 18.30 - sala Mosaico: "Scongiuri di ieri e di oggi. I tentativi dell'uomo per contrastare la malasorte tra tradizione orale e cultura materiale. Alcuni esempi dalla Sardegna" - ingresso libero, posti limitati.



24 settembre 2023

• Visita guidata – Patrimonio InVita: tra i reperti archeologici del MŪSA | Museo Archeologico di Alghero - alle ore 11:00 e 18:00 - prenotazione obbligatoria: mosaicosoccoop@gmail.com | +39 079 980729. La visita guidata è gratuita, il costo del biglietto d'ingresso manterrà le tariffe annuali.

Orari di apertura per entrambi i musei: sabato: 10.30 - 13 / 17.30 - 23 - domenica: 10.30 - 13 / 17.30 - 20.