Cor 11 novembre 2023 Alguer.it, 8395 giorni d´informazione Glocal 23 anni online. Traguardo storico per il Quotidiano di Alghero: Tanto è passato da quel rivoluzionario 11 novembre 2000. All´orizzonte un 2024 ricco di novità e innovazione



8395 giorni d'informazione continua sui fatti più importanti della Sardegna, con particolare riferimento alla città di Alghero. Cronaca, cultura, politica, economia, sport, opinioni: in una sola parola, Alguer.it. Il primo Quotidiano online della Regione Sardegna compie ventitre anni. Tanto è passato da quel rivoluzionario 11 novembre 2000. Erano le 17,45 di una sera piovosa, quando il server ha rilasciato la prima versione di quello che oggi è diventato, senza false modestie, un sistema editoriale all'avanguardia, uno dei siti d'informazione più visitati dell'Isola, tra i quotidiani locali nazionali con l'indice di penetrazione più alto d'Italia.



Più di 170mila utenti social di network, più di 7mila iscritti sul canale ufficiale YouTube e decine di migliaia di pagine visualizzate giornalmente che diventano milioni ogni mese, come gli utenti. Alcuni restyling grafici hanno segnato il tempo, ma un'unica grande "a", simbolo indiscusso d'informazione. A 360 gradi, su tutti i fatti più importanti del panorama regionale. Una piattaforma completa che dal 2013 ha inaugurato il primo network d'informazione iperlocale in Sardegna esclusivamente online - IsolaMedia - ed oggi comprende SassariNews.it, Olbia24.it, PortoTorres24.it, NuoroNews.it, OristanoNews.it e CagliariOggi.it.



Vere e proprie testate capaci di dialogare, far parlare e informare un'intera Isola - la Sardegna - partendo dal locale e proiettandola nel globale, con l'orizzonte sulla Catalogna grazie alla versione in lingua algherese Alguer.cat. Un occhio sempre attento ai lettori e una finestra costantemente aperta a opinioni e commenti. Da chiunque arrivino. Proprio in occasione dell'importante anniversario, Alguer.it partecipa con l'Associazione Nazionale Stampa Online al Glocal, il Festival del Giornalismo Digitale organizzato da VareseNews e giunto alla sua dodicesima edizione. All´orizzonte un 2024 ricco di novità e innovazione.