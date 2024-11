S.A. 10 novembre 2023 Nuovo asfalto: strade chiuse a Sassari Lunedì 13 novembre, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, partiranno le attività di fresatura, bitumatura e successiva tracciatura della segnaletica orizzontale in via Livorno (esclusa area parcheggio), via Rizzeddu (da via Cardinal fossati a via Livorno), l’area mercatale di via Tempio, via Zanfarino (da via Tempio a via Alghero). I cantieri di via Livorno e via Rizzeddu termineranno mercoledì 22 novembre



SASSARI - Proseguono a Sassari i lavori di bitumatura e messa in sicurezza delle vie cittadine, coordinati dal Settore Infrastrutture della Mobilità, con possibili modifiche alla viabilità. Da lunedì 13 novembre, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, partiranno le attività di fresatura, bitumatura e successiva tracciatura della segnaletica orizzontale in via Livorno (esclusa area parcheggio), via Rizzeddu (da via Cardinal fossati a via Livorno), l’area mercatale di via Tempio, via Zanfarino (da via Tempio a via Alghero).



Successivamente toccherà a via de Nicola (tra viale Italia e via Turati), via Milano dalla rotatoria con via Vardabasso a quella con via U. Lamalfa, via C. Forlanini, via Coradduzza (da via Carbonazzi a via Wagner), corso G. Angioy (da viale Mancini a via Amendola), via Sant'Anna, via delle Conce, via Sant'Eligio. Salvo imprevisti, i cantieri di via Livorno e via Rizzeddu termineranno mercoledì 22 novembre. In questo periodo, le due vie saranno chiuse a tratti per il tempo dell’esecuzione dei lavori.



Fino a questo momento sono state asfaltate via Parigi, via Washington, via Rockefeller, il completamento della rotatoria di via Rokefeller - Verona - Gioscari, via Gioscari e via Budapest, via Caniga, e sono attualmente in corso i lavori di rifacimento del marciapiede di via Turati nel tratto tra via E. de Nicola e la Rotatoria di via Rockefeller (Carabinieri) che proseguiranno su via Turati fino a Piazza Ruiu, via P.Paoli, e su un isolato di Corso Giommaria Angioy.



Lavori di bitumatura e messa in sicurezza sono state eseguiti anche in una parte di via Mastino, via De Carolis, via Ciusa, via Prati primo tratto ascendente, via Pigliaru da rotatoria via Manzoni a via Giusti, rotatoria via Grazia Deledda - via Prati, via Grazia Deledda oltre la rotatoria fino a SV Cabu d'Ispiga San Francesco, via Gesù Giuseppe Maria, via Predda Niedda tratto ex SS291 compresa rotatoria Coapla, e sono stati sostituiti i coprigiunti del cavalcaferrovia via Papa Giovanni XXIII.