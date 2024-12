Cor 30 novembre 2023 Apre il Kibò: è new age experience Apre Kibò al centro di Alghero, nella prestigiosa Via Cagliari, sarà l’esordio della new age experience per la città, realizzato in stile industrial rivisitato in chiave bioetica con l’utilizzo di materiali riciclati



ALGHERO - Nasce il nuovo locale Kibò al centro di Alghero nella prestigiosa Via Cagliari, sarà l’esordio della new age experience per la nostra città, realizzato in stile industrial rivisitato in chiave bioetica con l’utilizzo di materiali riciclati, riproposti con grazia compositiva in un arredamento di nuova generazione. Quando si parla di materiali riciclati si pensa ad un riuso successivo alla scomposizione dettagliata della forma dismessa, cercando di individuare la via giusta per concepirne una nuova da utilizzare anche in altro contesto, diverso da quello originario. Tutto ciò consta in un meticoloso lavoro di cernita che ci consenta di individuare i pezzi migliori e più utili al nostro progetto. Il Kibò, nome desunto dal dialetto locale, è proprio il frutto della metamorfosi di vecchi macchinari, di utensili in disuso e pezzi di materia prima, lavorata finemente per consentirne un riassemblaggio in chiave moderna. Anche così nascono nuovi oggetti di design ed ecco i lampadari, le boserie, e il bancone del bar rivestito con coperchi di latta recuperati da barattoli di pelati del nuovo concept. Questo Kibò è un viaggio nell’etica del design che anche ad Alghero avrà il suo spazio dedicato, fare architettura è anche questo, saper vedere il recupero oltre ai monumenti, gli oggetti posso rinascere in una nuova estetica delle forme. Il nuovo locale è pronto per accogliervi nella sua atmosfera Old City , potrà essere un’esperienza speciale dal gusto fashion del very food in chiave catalana.