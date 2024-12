Cor 4 dicembre 2023 Talana, rapina alle Poste: magro bottino Soltanto 200euro. I tre malviventi con una pistola in pugno, non essendo riusciti ad asportare nient’altro, si sono dileguati immediatamente per le vie di Talana. Indagini a tutto campo



NUORO - Questa mattina (lunedì) alle ore 10 circa, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei sono intervenuti presso l’ufficio postale di Talana per una rapina messa a segno da tre malviventi allo stato ignoti, i quali, dietro minaccia attuata con l’uso di una pistola, hanno costretto la direttrice a consegnargli circa 200 euro. I tre, non essendo riusciti ad asportare nient’altro, si sono dileguati immediatamente per le vie di Talana. Indagini in corso per verificare la presenza di eventuali ulteriori complici.