Fuoristrada tra Alghero e Porto Torres: grave 31enne

ALGHERO - Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi (martedì) lungo la Strada Provinciale 42 "Due Mari", che collega Alghero a Porto Torres. Ad avere la peggio un 31enne a bordo di un pick up: l'uomo, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato fuori dall'abitacolo riportando gravissime ferite. Sul posto immediato l'intervento della polizia stradale, dei vigili del fuoco e del personale del 118. Il ferito si trova ora ricoverato in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.