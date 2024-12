Cor 8 dicembre 2023 Caro autobotte, servizio idrico

Scanu chiama a raccolta l'Agro Carmelo Scano, storico portavoce dell'associazione di cittadini residenti in diverse zone dell´agro di Alghero, annuncia la protesta davanti a Porta Terra per la mattinata di lunedì. «Stufi di non essere ascoltati»



ALGHERO - Carmelo Scanu, storico portavoce dell'associazione che riunisce cittadini residenti in diverse zone dell'agro algherese, annuncia la protesta davanti all'ufficio del sindaco Mario Conoci a Porta Terra, per la mattinata di lunedì (dalle ore 11). I cittadini parlano di «aumenti spropositati del costo del servizio di autobotte» e lamentano «il mancato ascolto da parte del primo cittadino alle esigenze manifestate dall'associazione». «Non solo il sindaco non si è mai presentato agli incontri avvenuti con la V Commissione consiliare, ma, nella riunione del 3 ottobre 2023, presenti l’assessore e i dirigenti, non sono stati nemmeno forniti chiarimenti in ordine ai costi quantificati. E’ emerso in modo chiaro una volontà a dismettere il servizio in quanto ritenuto non essenziale» la denuncia del presidente Scanu.



Nella foto d'archivio: il portavoce dell'associazione dell'agro alghero, Carmelo Scanu