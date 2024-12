Cor 8 dicembre 2023 Aurora Murgia riserva in Nazionale U16 L´atleta della Mercede Basket Alghero sarà riserva a casa in occasione del prossimo raduno di Roma in programma dal 27 al 30 dicembre presso il Centro di Preparazione Olimpica



ALGHERO - L'atleta Aurora Murgia è stata convocata come riserva a casa della Nazionale U16 Femminile dallo staff coordinato da coach Giovanni Lucchesi. Torna al lavoro la Nazionale Femminile di categoria, che sarà impegnata dal 27 al 30 dicembre in un raduno collegiale che si svolgerà al Centro di Preparazione Olimpica di Roma. Soddisfazione da parte dello staff della Mercede Basket Alghero. «Spero che questo sia solo il punto di partenza per Aurora - dichiara Francesco De Rosa - sono sicuro che continuando con questo impegno riuscirà a ritagliarsi uno spazio anche nelle nazionali giovanili».