Cuoco accoltellato ad Alghero: un arresto

ALGHERO - I carabinieri della compagnia di Alghero hanno fermato l'aggressore dell'uomo che è stato accoltellato per strada, intorno alle 22 di ieri, nel centro storico di Alghero. Si tratta di Mauro Doro, 58 anni di Alghero, con diversi precedenti, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ed è stato mandato ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il ferito, Michele Nuvoli algherese di 59 anni cuoco di Alghero, non è in pericolo di vita pur essendo stato colpito da più fendenti all'addome e al collo e avendo perso molto sangue. L'aggressione è avvenuta tra il Corso Carlo Alberto e la Via Gilbert Ferret e sarebbe stata ripresa dalle telecamere di alcune attività della zona.