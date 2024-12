S.A. 21 dicembre 2023 L'algherese Muroni alla guida del Minibasket in Sardegna Dal Consiglio Federale della Federazione Basket rinnovato il doppio incarico di Coordinatore Tecnico Territoriale e di Docente territoriale della Regione Sardegna del Settore Minibasket e Scuola ad Antonello Muroni



ALGHERO - Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, nella seduta del 14 dicembre a Roma nella Salone d'Onore del CONI, presieduto dal Presidente Gianni Petrucci, ha rinnovato il doppio incarico di Coordinatore Tecnico Territoriale e di Docente territoriale della Regione Sardegna del Settore Minibasket e Scuola ad Antonello Muroni. Ancora una riconferma e un riconoscimento alla grande competenza, esperienza e passione del tecnico algherese che, da tantissimi anni, si spende per il Minibasket e la Pallacanestro.



«Sono certo che l’esperienza maturata in questi anni da Responsabile Provinciale e componente dello Staff Regionale e dopo da CTR regionale mi è stata di grande aiuto – commenta Muroni-. Voglio ringraziare il responsabile Nazionale Maurizio Cremonini per la fiducia che ha manifestato in questi anni nei miei confronti affidandomi e rinnovandomi questo importante incarico, che verrà svolto collegialmente, come fatto sino ad ora con gli altri membri dello Staff regionale dei Docenti Formatori, tutti riconfermati, quali Chiara Baldinu, Chiara Bottarelli, Sara Cappellini, Giulio Fenu, Lorenzo Leone e Salvatore Moro, per cui questa riconferma è la riconferma dello splendido lavoro fatto da uno staff eccezionale, che ringrazio pubblicamente».



E ancora: «Ora ci attendono nuove progettualità, infatti la Federazione Italiana Pallacanestro ha varato un nuovo progetto per coinvolgere bambine e bambine utilizzando uno degli strumenti più potenti in assoluto: i libri! In questi mesi, infatti, la Federazione ha distribuito a tutte le società Minibasket, diverse copie de “Il Gigante del Campetto”, libro a fumetti di 96 pagine scritto da Gigi Datome con Marco Magnone con le illustrazioni di Danilo Loizedda». Superati i numeri del periodo pre-COVID, il Minibasket in Italia continua a crescere. Il dato dei 140.000 mini tesserati è un record per il Giocosport della FIP, che al 30 novembre 2023 ha fatto registrare, rispetto all’anno precedente, +8% di mini atleti e +4.75% di mini atlete. In aumento anche gli Istruttori Minibasket: +12% rispetto al 2022 (8.862). Sono 2.118 le Società abilitate al Minibasket in tutta Italia.



Nella foto: Antonello Muroni