S.A. 20 dicembre 2023 Master Luiss-Forte Village: via alle iscrizioni Il Master ha una durata di 5 mesi, seguiti da 5 mesi di stage presso prestigiose strutture nazionali e internazionali. E´ posizionato al vertice della top 10 dei master in hospitality



CAGLIARI - Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del Master Five Stars Hotel Management dell'Hotel Business School by Forte Village, in partenza il prossimo febbraio 2024. Frutto della collaborazione tra il Forte Village Resort e la LUISS Business School, due aziende leader rispettivamente nel settore dell'ospitalità e della formazione, il Master Five Stars Hotel Management ha ottenuto riconoscimenti internazionali, posizionandosi al vertice della top 10 dei master in hospitality stilata da Eduniversal e al primo posto assoluto in Italia.



Eccellenza nel campo della formazione manageriale, il corso da ormai 15 anni rappresenta un’opportunità unica per tutti coloro che desiderano aumentare le prospettive di carriera nel settore alberghiero, come testimoniato dal 100% di placement lavorativo registrato nelle passate edizioni. Il programma didattico, altamente formativo ed innovativo, è stato studiato nei minimi dettagli per fornire agli studenti una solida base di conoscenze manageriali e competenze specializzate, spendibili da subito e con successo.



Determinante, a questo proposito, la partecipazione di esperti e professionisti in qualità di docenti, che permette agli studenti non solo di fare una full immersion nel settore dell’hotellerie ma anche di costruirsi un prezioso network di contatti nel mondo dell'ospitalità. Il percorso di formazione si apre con un Team Building iniziale in una delle località della Sardegna (in fase di definizione), dove gli studenti dovranno cimentarsi con l’orienteering outdoor e altre attività volte a rafforzare la capacità di lavorare in team, al fine di rendere ancora più efficace il percorso di apprendimento in aula. Il Master ha una durata di 5 mesi, seguiti da 5 mesi di stage presso prestigiose strutture nazionali e internazionali.