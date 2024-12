Nuova rete idrica nel centro storico. 2,4 milioni di euro per il terzo lotto

S.A. 21 dicembre 2023 Nuova rete idrica nel centro storico

ALGHERO - Via libera dall’Egas al progetto esecutivo del terzo lotto di interventi per la riqualificazione della rete idrica nel centro storico del comune di Alghero. Con la determinazione dirigenziale n.280 del 18 dicembre scorso, l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna conferma lo stanziamento di oltre 2,4 milioni di euro destinati a finanziare l’ultimo tassello di un progetto più ampio che ha portato nell’ultimo anno nella città catalana oltre 7,4 milioni di euro complessivi per l’adeguamento della rete. I lavori, che potranno essere immediatamente appaltabili dal gestore Abbanoa spa, sono stati progettati in accordo con le esigenze espresse dal Comune e si procederà con la dismissione e la sostituzione prioritariamente di tutte quelle condotte, gravemente ammalorate, che nel tempo hanno richiesto più frequenti interventi di manutenzione, sottodimensionate e realizzate in materiali obsoleti; l'obiettivo è quello di assicurare alle attuali utenze una corretta erogazione idrica, in termini di portata e pressione, e predisporre un assetto infrastrutturale rispondente alle esigenze del territorio.



Complessivamente verranno sostituiti circa 5,2 chilometri di condotte. La durata presunta dei lavori sarà di 300 giorni naturali e consecutivi. Nel dettaglio si procederà alla sostituzione di alcune parti delle tubazioni e dei relativi allacci, del centro storico, nonché alla realizzazione di pozzetti di incrocio, sfiato e scarico ispezionabili al fine di poter garantire una facile manutenzione della rete. Le vie interessate saranno Piazza Porta Terra, Piazza Santa Croce, Piazzetta Molo, Porta A Mare, Via Ambrogio Machin, Via Barceloneta, Via Carlo Alberto, Via Carmine Sannino, Via Catalogna, Vicolo Serra, Via Columbano, Via Della Minerva, Via Della Minerva, Via Della Misericordia, Via Don Domenico Augusto Deroma, Via Doria, Via Giuseppe Delitala, Via Giuseppe Manno, Via Lazzaretto, Via Minorca, Via Padre Raffaele, Via Roma, Via Ruota Arduino, Via Santa Barbara, Via Sant Erasmo, Via Simon Lacu, Via Vincenzo Gioberti, Via Zaccaria, Vicolo Adami, Vicolo Bertolotti, Vicolo Carlo Buragna.



Questo intervento, finanziato dall’Egas a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, si aggiunge ai due precedentemente licenziati nel corso dell’ultimo anno e che nello specifico interessano le zone del Carmine, Manzoni - De Gasperi, Pietraia e Sant'Anna e Fertilia.

Il Presidente di Egas Fabio Albieri: «Il sistema idrico di Alghero oltre che essere gravato da condotte obsolete, è realizzato con materiali non più idonei a soddisfare l’aumento dei fabbisogni della stagione estiva dei mesi estivi, durante la quale si passa dalla 44 mila presenze ad oltre 120 mila persone al giorno. La città inoltre registra una dispersione oltre i livelli di soglia. Siamo soddisfatti dell’imponente programma di interventi che sta interessando anche Alghero, dove il nostro impegno è massimo».