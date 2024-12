S.A. 22 dicembre 2023 Costruzioni Valentino Alghero sfida Sennori Doppio successo per la società di basket algherese: la Prima Squadra che milita nel campionato di Divisione Regionale 2 vince in trasferta sulla Santa Croce e l´Under 15 d´Eccellenza in casa con la Pallacanestro Nuoro. L´ultimo match dell´anno va in scena dopodomani, sabato 23 dicembre, con la Pallacanestro Sennori



ALGHERO - Settimana di grandi soddisfazioni in casa Costruzioni Valentino Alghero con i successi dell’Under 15 d’Eccellenza e della Prima Squadra nel campionato di Divisione Regionale 2. Ora si cerca continuità nella sfida del 23 dicembre con la Pallacanestro Sennori, palla a 2 ore 18 al PalaManchia di Alghero. Nella seconda giornata di ritorno del campionato Under 15 d’Eccellenza i ragazzi di coach Mastropietro superano la Pallacanestro Nuoro per 73 a 51. Era una partita da vincere per continuare a rimanere in scia delle prime della classe e così è stato: 4° posto in classifica a 4 punti dalla vetta.



Sabato scorso vittoria anche per la Prima Squadra in trasferta ad Olbia, nel campionato DR2 (ex Promozione): 75 a 92 il risultato finale sulla Santa Croce. Nieddu e compagni portano a casa un successo sulla carta difficile, alla vigilia quasi inaspettato. I giallorossi hanno giocato una prova di carattere, consci dei proprio mezzi che, nonostante il roster più giovane di tutto il campionato, iniziano a venire fuori. Vittoria sicuramente tanto difficile quanto preziosa. Come importante sarebbe se arrivasse il successo anche dopodomani sabato 23. Importante ma non scontato, alle ore 18 sul parquet del PalaManchia si sfidano due squadre alla ricerca di punti fondamentali per la propria classifica. La partita in casa di sabato sarà anche l’occasione per un momento conviviale prima di Natale. Dirigenza, giocatori e sponsor hanno il piacere di invitare tifosi e simpatizzanti a sostenere insieme la squadra di basket che porta i colori della città di Alghero, e per scambiarsi gli auguri di buone feste.