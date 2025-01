Cor 29 dicembre 2023 Yesterday, il concerto di Raimondo Dore dedicato ai Beatles Venerdì 5 Gennaio ore 20,30 Teatro Civico. Raimondo Dore alla guida di un ensemble di artisti tra i più rappresentativi della musica classica viaggia tra le note della band che ha rivoluzionato un’epoca



ALGHERO - Raimondo Dore alla guida di un ensemble di artisti tra i più rappresentativi della musica classica viaggia tra le note della band che ha rivoluzionato un’epoca. Il progetto ripercorre le tappe del quartetto di Liverpool mettendo insieme il linguaggio della musica classica con le suggestioni celeberrime delle canzoni dei Beatles. Yesterday, con Raimondo Dore al pianoforte, porta su palco del Teatro Civico di Alghero venerdì 5 Gennaio una trascinante antologia dei pezzi dei mitici Fab Four tutti eseguiti rigorosamente con archi e flauto da alcuni tra i migliori musicisti classici quali Daniele Pasini (flauto), Olesya Emelyanenko e Lucio Casti (violino) Martino Piroddi (viola) Karen Hernandez (violoncello).



Come sempre alla ricerca di incroci tra universi musicali apparentemente lontani, il Maestro Dore riesce a fondere generi musicali diversi, sulla base della sua formazione classica e jazz in cui trova agio la musica d’autore e il folk e il pop. L’incontro tra la musica classica e i Beatles è un altro tassello del percorso artistico del musicista algherese che ama confrontarsi con il presente, sia che ritragga un vero e proprio fenomeno di massa o che riguardi la musica tradizionale algherese. Dai primi brani fino a Imagine, Hey Jude, Yellow Submarine, Yesterday, l’orchestra ripercorre le tappe di un successo planetario senza precedenti, con un disegno e una dimensione che Raimondo Dore ha voluto creare con la quale viene ripresa la contaminazione con la musica classica che da “Yesterday” in poi, appunto, i Beatles hanno approcciato.



Il progetto rappresenta un ulteriore tassello del percorso creativo del maestro algherese, che continua a viaggiare tra riletture e trasposizioni dal classico in un linguaggio diverso e originale, che spesso ha trovato una naturale evoluzione nell'interpretazione e nella creazione jazzistica. L’appuntamento con lo spettacolo musicale di venerdì 5 Gennaio con inizio alle 20,30 si preannuncia dunque tra i più attesi al Teatro Civico. Con l’introduzione di Elias Vacca, l’evento rientra nel calendario degli appuntamenti del Cap D’Any patrocinato dal Comune di Alghero e organizzato dalla Fondazione Alghero, in collaborazione con la libreria Cyrano. Info e acquisto biglietti presso Libreria Cyrano, Alghero.