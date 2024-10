S.A. 15 gennaio 2024 Asl Sassari: Proseguono gli Open Day vaccini L’accesso è libero, non serve prenotazione, verranno vaccinati tutti gli utenti che arriveranno entro 30 minuti dalla chiusura dei lavori. Appuntamenti ad Alghero l´11 e il 20 gennaio



ALGHERO - L'Asl 1 ha pubbblicato le date e le sedi degli Open Day vaccinali, dal 10 al 27 gennaio 2024. L’accesso è libero, non serve prenotazione, verranno vaccinati tutti gli utenti che arriveranno entro 30 minuti dalla chiusura dei lavori.



ALGHERO

11 gennaio 2024, dalle ore 14.30 alle 19.00

20 gennaio 2024, dalle ore 09.00 alle 18.00

Servizio di Igiene e sanità pubblica, in via Paoli n. 32

OZIERI

10 e 17 gennaio 2024, dalle ore 14.30 alle 19.00

Polia mbulatorio, presso ospedale “Segni”, in via Colle dei Cappuccini

SASSARI,

12 gennaio 2024, dalle ore 14.30 alle 19.00

20 gennaio 2024, dalle ore 09.00 alle 18.00

Palazzina G, struttura sanitaria Rizzeddu, in via Rizzeddu n. 21

THIESI,

27 gennaio 2024, dalle ore 09.00 alle 18.00

Servizio igiene e sanità pubblica, presso ospedale, viale Madonna di

Seunis