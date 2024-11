Cor 10 febbraio 2024 “AlmaCanta” in concerto a Sennori Sabato 17 febbraio (h 20), auditorium centro culturale “A. Pazzola” di Sennori. L’evento è inserito nel quadro della rassegna “Almeno un cuore - Rassegna di voci femminili”



SENNORI - Ribadire un “NO” convinto alla violenza di genere ed allo stesso tempo celebrare la bellezza di una prima volta, la “prima” live del nuovo e atteso disco di AlmaCanta. Accadrà sabato 17 febbraio (h 20) negli spazi dell’auditorium centro culturale “A. Pazzola” di Sennori. Zaira Zingone (voce) e Graziano Solinas (piano e fisarmonica) porteranno in scena dal vivo l’intera suite da 10 tracce del loro ultimo album ("Let the spirit bring you home”), evento inserito nel quadro della rassegna organizzata dal Comune di Sennori “Almeno un cuore” e immaginato dall’Associazione Laborintus, particolarmente attiva sul territorio nel quadro della promozione e dell’animazione culturale. Ingresso al costo di 5 euro; informazioni al numero 3498024059.



Assieme a Zaira e Graziano - fondatori del progetto musicale AlmaCanta - in questa data speciale, ci sarà l'Ensemble Laborintus composto per l’occasione da Lorenzo Sabattini (basso e contrabbasso), Gian Piero Carta (sax e clarinetto), Andrea Lubino (percussioni e batteria) e la partecipazione straordinaria di Marcello Peghin (chitarra). Il disco è uscito lo scorso 7 dicembre 2023 in formato fisico (Libreria Messaggerie Sarde a Sassari, Libreria Cyrano ad Alghero e Libreria Koiné a Porto Torres), mentre dal 20 dicembre 2023 è disponibile in formato digitale su tutti i principali music stores on line. L’album è stato registrato grazie al prezioso supporto di oltre cento sostenitrici e sostenitori attraverso la piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso.



«Sarà come volare sui tetti delle case, accarezzare con lo sguardo ogni paesaggio, mutamento, peculiarità, consapevoli della bellezza, della poesia struggente del vivere, sapendo che la sofferenza non dovrebbe mai andare sprecata, ma diventare luce, visione, grazia. Lasciare che lo spirito ci porti a casa, nel vivere come profondamente si desidera» commentano Zaira Zingone e Graziano Solinas. AlmaCanta nasce in Sardegna, precisamente tra Sassari e Alghero, nel 2010, dall'incontro tra Zaira, cantante, autrice di testi e performer, e Graziano, compositore, pianista e fisarmonicista. Dalla loro collaborazione estemporanea si sviluppa invece una storia che arriva fino a oggi, nel 2023, con tre dischi all’attivo: “Legàmi”, “Revive” e, appunto, “Let the spirit bring you home”. Il duo, insieme ad una band d’eccezione anche in questo ultimo lavoro, dipinge visioni, speranze, sogni, e le molteplici emozioni del vivere, in continua trasformazione. Special guest: Francesco Piu, chitarra, e Davide Soddu, violino.