S.A. 2 marzo 2024 Epatologia e trapianti: se ne parla ad Alghero "Tematiche e prospettive in Epatologia" è il tema della conferenza in programma oggi ad Alghero, presso la sala conferenze dell´Hotel Catalunya



ALGHERO - "Tematiche e prospettive in Epatologia" è il tema della conferenza in programma oggi ad Alghero, presso la sala conferenze dell'Hotel Catalunya. Il convegno è articolato in cinque sessioni in cui si affronteranno cinque focus principali dedicati alle epatopatie autoimmuni e dili, il trapianto, l'Hcc, le epatiti virali, le malattie rare del fegato. Dopo i saluti del direttore generale e sanitario dell'Aou Sassari Antonio Spano e Luciana Mameli, ci sarà il via ai lavori che proseguiranno fino alle 18.30. In mattinata le sessioni verranno aperte dall'organizzatore Giuliano Alagna (Aou Sassari); nel pomeriggio interverranno, tra gli altri, la professoressa Ivana Maida (Aou Sassari) che presenterà una relazione sullo "Screening in Sardegna" delle epatiti.