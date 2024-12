Cor 13 marzo 2024 Fiorella Mannoia raddoppia a Tharros Esauriti in breve tempo i biglietti per il 21 luglio, la Fondazione Mont´e Prama, organizzatrice dell´evento nell´ambito del festival "L´Isola dei Giganti", e il festival Dromos, annunciano un secondo concerto per la sera dopo (lunedì 22 luglio)



ORISTASNO - Fiorella Mannoia raddoppia il suo appuntamento a Tharros, unica tappa in Sardegna del suo tour estivo Fiorella Sinfonica – Live con orchestra: esauriti in breve tempo i biglietti per il 21 luglio, la Fondazione Mont'e Prama, organizzatrice dell'evento nell'ambito del festival "L'Isola dei Giganti", e il festival Dromos, annunciano un secondo concerto per la sera dopo (lunedì 22 luglio), sempre nell'esclusivo scenario dell'Anfiteatro allestito nell'area archeologica nel territorio del Comune di Cabras (in provincia di Oristano) con inizio alle 21.30. La platea accoglierà il pubblico in quattro settori con un migliaio di posti a sedere numerati per altrettante fasce di prezzo dei biglietti che si potranno acquistare da oggi.



«La collaborazione con Dromos porta un valore aggiunto alle celebrazioni per i cinquant'anni dal ritrovamento delle statue di Mont'e Prama» spiega Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont'e Prama, «valorizzando con produzioni di eccellenza un luogo magico come Tharros, epicentro del Parco archeologico naturale del Sinis».



Il tour Fiorella Sinfonica – Live con orchestra debutterà il prossimo 3 giugno, tra le mura delle Terme di Caracalla, a Roma. Una tournée speciale che celebra i settant'anni della Mannoia (li compirà il prossimo 4 aprile) con un fitto calendario di date: una nuova, emozionante avventura per la cantante romana, reduce dal ritorno in concorso al festival di Sanremo con il brano "Mariposa", dopo l'ultima partecipazione e il secondo posto sul podio, nel 2017, con "Che sia benedetta". "Mariposa" è un vero e proprio manifesto dedicato alle donne: Fiorella Mannoia canta le voci di ognuna di loro, nel tempo, nella storia, nel sentimento e nel mistero, raccontandole nella loro libertà, forza, dolore, gioia, amore. E c'è da immaginare che "Mariposa", vincitrice del premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo in gara all'ultimo festival di Sanremo, sarà tra le canzoni nella scaletta dei suoi concerti del 21 e del 22 luglio a Tharros.