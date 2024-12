S.A. 14 marzo 2024 Obesità: open day palloncino al Policlinico Nella struttura sanitaria è disponibile il dispositivo per il trattamento di pazienti con eccesso ponderale che non prevede l’utilizzo di chirurgia, endoscopia o anestesia. Open day con colloqui di gruppo gratuiti con gli specialisti dalle 10 alle 13. Prenotazione obbligatoria



SASSARI – Una riduzione del peso corporeo del 10-15% in 16 settimane: è l’obiettivo raggiungibile con il palloncino gastrico, che si ingerisce sotto forma di pillola con un bicchier d’acqua e non richiede chirurgia, endoscopia e anestesia. Per far conoscere questa innovativa opzione terapeutica per combattere l’obesità, giovedì 21 marzo dalle 10 alle 13 è stato organizzato al Policlinico Sassarese (viale Italia 11) un open day nell’ex Palestra della Riabilitazione Cardiologica al 2° piano con gli esperti della Casa di Cura, la prima clinica ad aver introdotto questo dispositivo nella Regione Sardegna. L’iniziativa propone colloqui di gruppo gratuiti con specialisti in chirurgia generale e bariatrica e in riabilitazione nutrizionale. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione a questo link: https://policlinicosassarese.eventbrite.com. E’ necessario comunicare oltre al nominativo anche una mail e un recapito telefonico per poter essere contattati dalla struttura. I posti sono limitati.

Il programma per perdere peso prevede una presa in carico multidisciplinare con gli specialisti della struttura e del Gruppo Policlinico Abano, di cui la struttura sanitaria fa parte, che hanno maturato in questo campo un’esperienza ultradecennale riconosciuta anche dalle principali società scientifiche di riferimento in questo settore.