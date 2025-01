Cor 9 luglio 2024 "Notturni contemporanei" in Sala Sassu La rassegna estiva che unisce musica classica e contemporanea, con brani scritti dagli allievi di Composizione ed eseguiti dai loro colleghi, è curata dai Conservatori di Sassari e Cagliari, in collaborazione con l’Associazione Arte in musica di Alghero e la Scuola civica di musica di Nuoro



SASSARI - Saranno le percussioni le protagoniste del prossimo concerto della rassegna “Notturni contemporanei” in programma mercoledì 10 luglio alle 21 nella Sala Sassu del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari. La rassegna estiva che unisce musica classica e contemporanea, con brani scritti dagli allievi di Composizione ed eseguiti dai loro colleghi, è curata dai Conservatori di Sassari e Cagliari, in collaborazione con l’Associazione Arte in musica di Alghero e la Scuola civica di musica di Nuoro.



Il concerto di mercoledì, il secondo in cartellone in città, è stato proposto a Cagliari nei giorni scorsi. Si esibiranno gli studenti Cinzia Curridori al vibrafono, del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, con brani di Francisco Perez, Riccardo Caredda e Bruce Hamilton, e Alessandro Catuogno, marimba e tamburo, del “Canepa” che eseguirà musiche di Cristian Ferlito, Jacob Druckman, Andy Akiho e Minoru Miki.



Il successivo appuntamento con i Notturni contemporanei a Sassari è previsto per il 24 luglio con un concerto di clavicembalo. Il giorno 15 luglio la rassegna si sposterà invece ad Alghero, al chiostro di San Francesco, con il Quartetto di flauti del Conservatorio di Cagliari e il Quartetto BatorSax del Conservatorio sassarese. I concerti della rassegna estiva, giunta alla quarta edizione, sono distribuiti tra Sassari, Cagliari, Alghero, Nuoro e, per la prima volta, Villamassargia, dal 2 luglio al 27 settembre.