Gionta i Riccardo in concerto all'Universitat Catalana d'Estiu Il duo vincitore dell'edizione 2023 del CantAlguer ha presentato pezzi tratti dall'EP di prossima pubblicazione "Quan miraves a lluny"



ALGHERO - Lo scorso giovedì 22 agosto Gionta i Riccardo, duo algherese vincitore della seconda edizione del Concurs CantAlguer, si sono esibiti durant la XI Jornada Algueresa all’Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent (Catalogna del Nord). Il concerto, in programma all’anfiteatro del Liceu Renouvier, ha visto la partecipazione di più di duecento persone. Il CantAlguer, ideato da Claudio Gabriel Sanna e organizzato da Plataforma per la Llengua, offre come premio per il vincitore la produzione di un EP e il concerto alla UCE, compreso nella programmazione della Jornada Algueresa organizzata dall’Obra Cultural de l’Alguer che, insieme alla Fundació Universitat Catalana d’Estiu, è una delle associazioni collaboratrici del concorso.



La finalità del concorso è incentivare la presenza della musica algherese tra le nuove generazioni e darle la possibilità di avere un pubblico catalanoparlante più ampio, perciò vanta di collaboratori come la rivista catalana di riferimento Enderrock e da quest’anno del Centre Cultural Antoni Nughes – Escola de Alguerés. In questa occasione, il duo algherese ha presentato in anteprima l’EP “Quan miraves a lluny”, una raccolta di canzoni di pop moderno, eseguito con piano e voce e inspirato alla musica dei Coldplay, che uscirà nell’autunno 2024.



La XI Jornada Algueresa, iniziata già dal mattino, ha visto la conferenza intitolata ‘L'extraordinària modernitat del metge Quinto Tiberio Angelerio i la pesta algueresa’, a cura del delegato di Plataforma per la Llengua a l’Alguer, Mauro Mulas, e dell’ex delegata dell’associazione, Irene Coghene. Un altro momento importante della Jornada Algueresa è stata la proiezione del documentario Los Tupamaros de l’Alguer di Roger Cassany e Claudio Gabriel Sanna, vincitore del primo premio del concorso Arres és nella sezione professionisti. Per la terza edizione del CantAlguer, Concurs per joves Cantautors de l’Alguer sono ancora aperte le iscrizioni fino al 29 settembre.