Cor 11 settembre 2024 Ittiri: prende servizio un nuovo Pediatra Si tratta del dottor Cristian Locci, con incarico di titolarità di Pediatria di Libera Scelta e ambulatorio in Via Ugo Foscolo



ITTIRI – La Asl di Sassari, nell’ambito territoriale 2.2 del Distretto di Alghero, del Coros, del Villanova e del Meilogu, dalla giornata del 19.09.2024 attiverà il servizio ad Ittiri un nuovo Pediatra. Si tratta del dottor Cristian Locci, con incarico di titolarità di Pediatria di Libera Scelta e ambulatorio in Via Ugo Foscolo, n. 1, a Ittiri, che garantirà il seguente orario: lunedì, e giovedì, dalle ore 15.30 alle 18.30; martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09.30 alle 12.30. Telefono 334/1155146, e-mail: cristianlocci.pediatra@gmail.com.