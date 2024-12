Cor 12 settembre 2024 Nada ad Alghero per il Sant Miquel: biglietti Il magico scenario del Quarter, nel cuore del centro storico di Alghero, accoglierà sabato 28 settembre una delle cantautrici più amate del panorama musicale italiano: Disponibili i biglietti d´ingresso



ALGHERO - Sabato 28 settembre (ore 21) il magico scenario del Quarter, nel cuore del centro storico di Alghero, accoglierà una delle cantautrici più amate del panorama musicale italiano: Nada, accompagnata dalla chitarra di Andrea Mucciarelli. Un evento speciale che regalerà emozioni indimenticabili, in occasione del Sant Miquel Festival 2024.



Lo spettacolo ripercorre brani indimenticabili come “Il porto di Livorno” di Piero Ciampi, l'iconica “Ma che freddo fa” ed i grandi successi “Amore disperato”, “Ti stringerò”, insieme a classici della tradizione popolare come "Maremma" e le più moderne "Luna in Piena" e "Senza un perché". Una serata ricca di emozioni, che celebra la grande tradizione musicale italiana con un tocco contemporaneo.



Dalla giornata di oggi è possibile acquistare i biglietti € 15 d.p. inclusi, disponibili su Ticketone e nei punti vendita: Biglietteria Alghero Experience – Via V. Emanuele 2 – Fronte Piazza Porta Terra | Lun-Dom 8.30-14.30 TEL: +39 342 855 29 21; Atelier #3 – Via Carlo Alberto 82 | Tutti i giorni 17.00 – 20.00 – Sabato anche 11.00 – 13.00⁣.