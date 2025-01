S.A. 10 ottobre 2024 Conclusi i lavori alla scuola Gabriel Conclusi i lavori nell’edificio scolastico di Viale delle Vigne finalizzati alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza della struttura risalente agli anni ‘60-’70



PORTO TORRES - «L’edilizia scolastica è centrale per questa amministrazione e il completamento dei lavori nella scuola dell’infanzia “G.Gabriel” rappresenta un importante tassello dell’attività volta a ottenere la piena efficienza, l’innovazione e la sicurezza di tutte le strutture che accolgono la popolazione studentesca turritana». L’assessora ai Lavori Pubblici Simona Fois commenta così la conclusione dei lavori nell’edificio scolastico di Viale delle Vigne finalizzati alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza della struttura risalente agli anni ‘60-’70 che presentava alcune criticità, emerse nel corso dei sopralluoghi predisposti dal settore comunale lavori pubblici, manutenzioni e urbanistica. Grazie all’intervento del valore di 125 mila euro (100 mila derivanti da un finanziamento regionale e 25 mila da risorse comunali) si è proceduto all’efficientamento energetico dell’edificio, passato dalla vecchia classe energetica E all’attuale A1, in modo da ridurre notevolmente il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile.



Sono stati inoltre riparati gli infissi e sostituita la caldaia esistente con una pompa di calore aria-acqua ad alta efficienza che permetterà di sfruttare l’impianto fotovoltaico esistente a pieno regime. Anche i radiatori in ghisa sono stati sostituiti e sono stati installati impianti termostatici a basso consumo per la produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre, in linea con la normativa che disciplina gli aspetti di prevenzione incendi per le scuole, sono stati ultimati gli interventi di adeguamento alle misure antincendio. Tra questi: la sostituzione della porta in legno che conduce al cortile esterno con una porta vetrata con maniglia antipanico, l’adeguamento delle vie di fuga e dell’illuminazione di sicurezza. Infine, nell’ottica del miglioramento del comfort di utilizzo anche degli ambienti esterni, l’assenza di fughe sull’intera superficie del cortile con affaccio su via Principe di Piemonte garantisce l’accessibilità pedonale anche a persone con difficoltà deambulatorie.



«Per quanto riguarda la pavimentazione antitrauma, in gomma colata ecosostenibile e atossica che garantisce la sicurezza dei bambini durante le attività ricreative, abbiamo prestato particolare attenzione anche alla scelta dei colori – ha concluso Simona Fois – dato che diversi studi hanno dimostrato come questi possono influenzare significativamente l’umore, la concentrazione e la motivazione degli studenti e giochino un’importanza fondamentale nello sviluppo delle capacità cognitive delle bambine e dei bambini». La scuola materna è strutturata in un unico piano suddiviso in quattro aule scolastiche, atrio, palestrina, servizi igienici, centrale termica, ambiente di smistamento degli alimenti e giardino esterno.