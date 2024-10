Cor 23:17 In Conservatorio con Davide Casu e Fabio Arru Il 16 ottobre alle 19 in sala Sassu musiche di Schumann e Brahms per viola e pianoforte. L’ingresso al concerto è come sempre libero e gratuito



SASSARI - Le musiche di Schumann e Brahms saranno al centro del prossimo appuntamento con la rassegna concertistica “I mercoledì del Conservatorio”, il 16 ottobre alle 19 nella sala Sassu del Canepa, in piazzale Cappuccini a Sassari. Protagonisti sul palcoscenico saranno due allievi dell’istituto, Davide Casu alla viola e Fabio Arru al pianoforte. Il programma prevede l’esecuzione dei Märchenbilder op. 113 di Robert Schumann e della Sonata in fa minore n. 1 op. 120 di Johannes Brahms.



I Märchenbilder furono composti da Schumann nel 1851 e immaginati come quattro “quadri fiabeschi” dallo stesso autore, in cui si ritrova lo spirito delle “storie fantastiche” di gusto tedesco, ricche di simboli e di allegorie legate alle leggende popolari. Fortemente evocativi e ricchi di atmosfera poetica, raccontano il rapporto tra l’essere umano e la natura, puntualizzando quattro stati d’animo diversi, mirabilmente tradotti in musica in ognuno dei quattro movimenti. La Sonata in fa minore n.1 op. 120, di carattere particolarmente intimo e malinconico, venne composta insieme alla n. 2 da Brahms in tarda età, nel 1894, e scritta per pianoforte e clarinetto o viola, viste le affinità dei due strumenti.



Davide Casu inizia lo studio del violino a Sassari proseguendo poi a Genova, Gand in Belgio per due anni, e concludendo i suoi studi al Conservatorio di Sassari col docente Michelangelo Lentini. Ha frequentato Masterclass con, tra gli altri, Cristiano Rossi, Anna Pugliese, Giulio Plotino, Carlo Parazzoli e Felice Cusano. Dal 2023 studia viola al Conservatorio sassarese sotto la guida della docente Stefania Pisanu.



Fabio Arru si avvicina allo studio del pianoforte a Olbia, partecipando al Corso internazionale di Interpretazione musicale “Umbria classica” dal 2015 al 2021 e frequentando poi masterclass con Rodolfo Ponce Montero e Norma Fisher. Nel 2023 si esibisce durante la stagione concertistica “I mercoledì del Conservatorio” di Sassari come solista e ai “Notturni Contemporanei” in un duo con violoncello. Attualmente frequenta il terzo anno del corso triennale di pianoforte al Conservatorio di Sassari sotto la guida del docente Mariano Meloni.