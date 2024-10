Cor 9:03 Al Concurs de Castells anche i Mataresos Los Mataresos de l´Alguer partecipano per la prima volta al Concurs de Castells di Tarragona. La colla castellera di Alghero ha collaborato con le colles di Mataró, Terrassa, Granollers e Madrid



ALGHERO - Si è tenuto a Tarragona nei giorni scorsi il Concurs de Castells 2024. La manifestazione, che nasce nel 1932 e che quest'anno giunge all’edizione numero ventinove, si organizza ogni due anni in un'arena della città gemella di Tarragona e ospita le quarantadue migliori colles castelleres (si pronuncia coglias casteglieras) dei Paesi Catalani oltre a una rappresentanza delle colles che operano in altre città del mondo dove è presente una comunità catalana attiva. Quest'anno la novità è la partecipazione, per la prima volta nella storia, di una colla castellera di Alghero: i Mataresos. La colla della città esiste da un anno e i suoi fondatori, fin dall'inizio delle attività a settembre dello scorso anno, avevano espresso il desiderio di portare parte dei soci a partecipare a questo evento. «L'obiettivo è stato raggiunto grazie al lavoro organizzativo del direttivo e all'indispensabile collaborazione delle colles che hanno ospitato i ventitré Mataresos in missione a Tarragona nelle rispettive pinyes (pronunciato pignes, basi del castello) durante le tre sessioni di esibizione del concorso».



La prima occasione è sabato mattina alle 11, in Plaça de la Font, davanti allo storico edificio del Comune di Tarragona. Là si sono date appuntamento le colles castelleres internacionals, cioè quelle colles che risiedono al di fuori dei territori di lingua catalana e promuovono la tradizione dei castelli in tutto il mondo. Alla manifestazione, che ha accolto anche ii Mataresos, hanno partecipato i Xiquets di Copenaghen, i Castellers di Parigi, i Castellers d’Andorra e la Colla Castellera di Madrid. Sempre nel corso della mattinata di sabato i castellers e il pubblico hanno potuto assistere alla meravigliosa esibizione dei Govinda di Mumbai (India) che ha avuto luogo prima dell’ inizio dei castells. Dopo l'esibizione delle prime quattro colles, le colles di Losanna, Zurigo ed Edimburgo, presenti anche loro questo sabato a Tarragona, hanno realizzato i loro rispettivi pilars (colonne, costruzioni più semplici).



Dopo un momento di condivisione e convivialità, i Mataresos sono dovuti correre in direzione dei punti di ritrovo all'ingresso dell’arena per unirsi alle altre colles che ci hanno ospitato. Indossate le magliette del colore della squadra ospitante (turchese per i Castellers de Terrassa e marrone per i Xics de Granollers), il gruppo di Alghero si è diviso tra le due colles che hanno partecipato alla manifestazione alla Tarraco Arena Plaça (TAP), l'antica Arena dei Tori che oggi è uno stadio con undicimila posti, nei quali si svolge la vera e propria competizione. Accompagnati dal suono delle gralles e dei tamburi, centinaia di castellers accedevano alla plaça in un corteo detto cercavila e, una volta entrati, cominciavano a costruire i propri castelli. Una piccola curiosità, i Mataresos sono entrati nella TAP passando dal Carrer de l’Alguer: era destino... Alla fine della giornata di sabato, che per fare un paragone con il calcio, corrisponde alla Serie A dei castelli, sono risultati vincitori i Castellers di Lleida con 2375 punti, seguiti dai Castellers di S. Pere e S. Pau e dai Castellers de la Vila de Gràcia.



Curiosamente le due colles amiche dei Mataresos, i Castellers de Terrassa e i Xics de Granollers, si sono classificate entrambe nella stessa posizione finale, al sesto posto, con 1660 punti. I castelli presentati, tutti scaricati (cioè montati e smontati senza problemi) sono stati: 2de7, 4de8, 5de7 e 7de7: la prima cifra indica il numero di persone per ogni piano e la seconda il numero totale di piani del castello. Il giorno successivo gli algheresi sono tornati alla TAP per la competizione della domenica che, sempre per mantenere il paragone con il calcio, può essere considerata la Champions League dei castelli. Lì, dalle 9 del mattino, si è svolta la competizione tra le dodici colles più forti, tra cui la fortissima colla dei Capgrossos de Mataró, che ha inglobato i Mataresos in una squadra di oltre cinquecento persone. Alla destra e alla sinistra dei Capgrossos si sono esibite altre due potenti squadre: la Colla Vella dels Xiquets de Valls e i campioni dell'edizione 2022, i Castellers de Vilafranca.



Alla fine, i Verdi di Vilafranca hanno confermato le proprie grandi capacità, totalizzando 9465 punti e vincendo nuovamente il Concurs, seguiti dalla Colla Vella dels Xiquets de Valls con 8315 punti e dalla Colla Jove dels Xiquets de Tarragona, in terza posizione con 7605 punti. Con i Capgrossos gli algheresi hanno collaborato a scaricare un 3de9f (con folre, cioè con due pinyes), un 2de9fm (con folre e manilles, cioè con tre pinyes) e a provare due volte il 5de9f, costruzioni che sono valse alla Colla di Mataró la posizione finale numero 6. I rappresentanti della Colla Algueresa «esprimono grande soddisfazione per il successo della manifestazione e della spedizione a Tarragona, sperando che questa sia solo la prima di una lunga serie di esperienze in Catalogna per i Mataresos. Auspicano inoltre che i partecipanti, tornati a casa pieni di entusiasmo ed con un bagaglio tecnico sostanzioso, possano contribuire a diffondere la cultura castellera nella nostra città e a far crescere le dimensioni della Colla algherese».