Cor 17:46 Opere pubbliche: aggiornato il piano ad Alghero



ALGHERO - «Si rilancia il piano di infrastrutturazione dell’Amministrazione Comunale con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, che vede la nascita di nuove iniziative varate dalla Giunta nei settori dell’impiantistica sportiva e della riqualificazione di spazi cittadini». L’impostazione delineata dal Sindaco Raimondo Cacciotto e dall’esecutivo, oltre a una nuova programmazione, prevede il reperimento di risorse finanziarie che consentano di individuare soluzioni per le società sportive cittadine, che in questi anni hanno elevato ambizioni e caratura nazionale.



Ieri il Consiglio Comunale ha approvato il maxi aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, nel quale sono contenuti diversi contributi esemplificativi della direzione impressa. “«Riteniamo prioritario attribuire un ruolo importante alla scuola e allo sport, settori nei quali si è registrata la maggiore carenza e su cui interveniamo con programmazione e investimenti, così come per le opere pubbliche di completamento e di nuova realizzazione», commenta il Sindaco Raimondo Cacciotto. Nell’elenco delle opere in cantiere, infatti, fanno ingresso, distribuite tra le annualità 2024 e 2025, i lavori di riqualificazione, ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza del campo da baseball (1,6 milioni) e i lavori di riqualificazione del complesso del tennis (300.000,00 euro), entrambi a Maria Pia.



L’elenco delle opere previste nel nuovo piano triennale comprende inoltre la realizzazione di una mensa scolastica nella scuola primaria e dell’infanzia “Grazia Deledda” (750.000,00 euro), la manutenzione straordinaria della copertura della sala del Quarter, adibita a sala di rappresentanza temporanea (465.000,00 euro), la riqualificazione del campo di calcio “Pino Cuccureddu” (450.000,00 euro), la palestra geodetica della scuola secondaria di via Giovanni XXIII (lotto b - completamento 550.000,00 euro), gli interventi di riqualificazione del Mariotti (200.000,00 euro), i lavori di manutenzione straordinaria del Parco Manno (190.000,00 euro) e il completamento del Parco Caragol (366.000,00 euro). E infine, la riqualificazione della pavimentazione di via Pola e Piazza San Marco, a Fertilia (1,5 milioni). La delibera è stata approvata con 18 voti favorevoli e 3 astenuti.