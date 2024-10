S.A. 9:20 Da Mika a Ghali, cresce l´attesa

Dagli uffici della Fondazione non trapela nulla ed è stretto il riserbo fino alla comunicazione ufficiale che non potrà essere però rimandata a lungo. Infatti la grande concorrente Olbia ha già annunciato lo sbarco dei Pinguini Tattici Nucleari per il capodanno del capoluogo gallurese, una band in arrivo da Bergamo e molto amata dal pubblico più giovane. In città arrivano le prime prenotazioni nelle strutture ricettive ma in tanti ancora aspettano il responso della piazza e chi sarà la regina dell'ultima notte dell'anno. ALGHERO - L'attesa cresce intorno al Cap d'Any 2024, nei giorni in cui in città si accende la polemica sulla tensostruttura che verrà montata nel patio interno deldurante le festività natalizie e bocciata da alcune parti politiche di opposizione e il cambio di guida in Fondazione con le dimissioni della presidente Neria De Giovanni. A tenere banco, tuttavia, è soprattutto il toto-cantanti per il concertone deldicembre in Riviera del Corallo, tradizionalmente tra i più importanti e seguiti dell'Isola.Ma dopo l'exploit degli ultimi due anni, con la presenza di Max Pezzali e Ligabue, ad Alghero quest'anno la rosa si stringerebbe attorno a quattro nomi. Chiusa da qualche giorno la manifestazione d'interesse pubblicata dalla Fondazione Alghero, il condizionale è d'obbligo ma a contendersi il palco in Piazzale della Pace potrebbero essere proprio Rose Villain, Ghali, Mika o Tommaso Paradiso.Dagli uffici della Fondazione non trapela nulla ed è stretto il riserbo fino alla comunicazione ufficiale che non potrà essere però rimandata a lungo. Infatti la grande concorrente Olbia ha già annunciato lo sbarco dei Pinguini Tattici Nucleari per il capodanno del capoluogo gallurese, una band in arrivo da Bergamo e molto amata dal pubblico più giovane. In città arrivano le prime prenotazioni nelle strutture ricettive ma in tanti ancora aspettano il responso della piazza e chi sarà la regina dell'ultima notte dell'anno.