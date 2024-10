Cor 14:58 Polifonica Santa Cecilia presenta il Filo Rosso Associazione Polifonica Santa Cecilia Onlus presenta Rassegna musicale “Il Filo Rosso” 2024: 7 appuntamenti in musica, 6 location intrise di Cultura, storia, suggestioni e significato



SASSARI - “About Bach” - su musiche di J. S. Bach - è la proposta offerta alla platea in occasione del quinto appuntamento in cartellone dell’edizione 2024 della rassegna musicale “Il Filo Rosso”, organizzata con consueto e travolgente entusiasmo dalla dalla Polifonica Santa Cecilia Onlus della presidentessa Denise Gueye. Appuntamento fissato per il prossimo 26 ottobre (h 20.15), nella splendida chiesa di San Pietro in Silki di Sassari: per la direzione del maestro Mario Fulgoni, saliranno sul palco i componenti del gruppo vocale “Laeti Cantores”. Ingresso gratuito. La rassegna è organizzata grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna della Fondazione Sardegna.



In attività effettiva dall’agosto 2000, il gruppo vocale “Laeti Cantores” vanta un repertorio che spazia dalla polifonia sacra e profana del XVI secolo alla musica contemporanea. Grazie alla collaborazione stabile con il maestro Mario Fulgoni che da diversi anni svolge nel gruppo attività di formazione e direzione, ha intrapreso lo studio di opere di musicisti quali Bach, Buxtehude, Monteverdi, Mozart, Brahms, Schumann, Telemann e lo studio del canto popolare, approfondendo gli aspetti della vocalità, dell’interpretazione e della prassi esecutiva. L’ensemble ha preso parte a prestigiose Rassegne e Concorsi polifonici nazionali ed internazionali, conseguendo diversi premi, (secondo premio al Concorso Internazionale di Rimini 2008, oro nelle sezioni popolare e classica e premio speciale per la miglior interpretazione al Concorso Internazionale Praga Cantat 2013, secondo premio al Concorso Polifonico Internazionale “Antonio Guanti” 2015 Matera), ha collaborato con varie compagnie teatrali e organizza incontri nelle scuole sottoforma di lezione-concerto. Nella sua attività concertistica presenta programmi monografici relativi ad autori (A. Sanna, M. Suzzani), temi (il canto popolare sardo, la natura in musica, la chanson, le stagioni) e periodi (il Barocco, il Rinascimento, il Romanticismo, il ‘900).



Il concerto proposto dal gruppo vocale Laeti Cantores di Cagliari - la cui guida è affidata al maestro Mario Fulgoni, all’organo il maestro Francesco Bianco - prevede l’esecuzione del monumentale mottetto “Jesu, meine Freude” - l’unico a 5 voci - e del mottetto “Lobet den Herrn alle Heiden”. Nello specifico il mottetto BWV 227, con ogni probabilità, venne composto per il servizio funebre in onore di Johanna Maria Rappold, figlia del rettore della Nikolaischule di Lipsia, tenutosi il 18 luglio 1723: il libretto è formato da sei strofe di un lied di Johann Franck e parti della Bibbia (Lettera ai Romani 8, 1-2 e 9, 11). La composizione è suddivisa in undici movimenti disposti secondo un preciso ordine di alternanza fra versetti, numero di voci e parti corali. Il mottetto BWV 230 è invece basato sui primi due versetti del salmo 117. La paternità di Bach su questa composizione, tuttavia, è dubbia, in quanto l'unica fonte dell'opera è una pubblicazione a stampa del 1821. L'opera, comunque, qualitativamente sembra avere i requisiti per essere attribuita a Johann Sebastian. La destinazione pratica non è chiara, ma sicuramente non era per una celebrazione funebre.



Mario Fulgoni nasce a Bardi (Pr). Studia composizione con Eugenio Furlotti e si diploma presso il Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma in Musica corale e direzione di coro (1973) e Strumentazione per banda (1975). Direttore di coro, direttore d’orchestra, compositore. Vince numerosi premi nazionali e internazionali come direttore e come compositore. Svoge attività concertistica con orchestra, coro e con diverse formazioni cameristiche. É invitato a tenere seminari di aggiornamento per insegnanti di Teoria e Solfeggio (Ear training) presso conservatori e scuole musicali, corsi di formazione per direttori di coro e a partecipare, come membro o presidente di giuria, a concorsi nazionali ed internazionali di composizione e canto corale. È stato docente di Armonia e lettura ritmica all’Istituto Nazionale Studi sul Jazz (INSJ) di Parma e di Teoria e Solfeggio nei Conservatori di Musica di Mantova, Piacenza, Parma. Guest star sarà il maestro Francesco Bianco, organista nato a Cagliari diplomato in Pianoforte, Direzione di Coro, Clavicembalo e Composizione. In qualità di clavicembalista, organista e fortepianista, ha collaborato con la Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari e con numerosi enti impegnati nella diffusione del repertorio sei-settecentesco. Insegna Lettura della Partitura presso il Conservatorio di Cagliari.



“Il Filo Rosso” è trama armonica tessuta ad arte dalla Polifonica Santa Cecilia di Sassari (direzione artistica maestro Matteo Taras), percorso musicale che si alimenta di talento e partecipazione, del godimento di chi ascolta in platea e della gratificazione data dagli applausi e dalla presenza di un pubblico sempre garbato, appassionato e competente. Un viaggio di scoperta e riscoperta che tocca uno dopo l’altro luoghi intrisi di storia e di Cultura, nei quali è possibile conoscere le professionalità che li abitano nel quotidiano, approfondire e navigare suggestioni curiosità e significati con la musica - come ovvio - a fare da Cicerone d’eccezione, amplificato dall’essenza del luogo che la ospita e massimo comune denominatore. I prossimi eventi in calendario?Penultimo concerto della rassegna fissato per il 22 novembre alle ore 18.30 di nuovo in Biblioteca Universitaria ma con il “Galà Lirico”: Andrea Certa al pianoforte e il baritono Marco Solinas saranno protagonisti della serata. Chiusura in grande stile il 7 dicembre nella chiesa di Santa Caterina, naturalmente a Sassari: la Polifonica Santa Cecilia del maestro Alessio Manca e la Corale G. Rossini della maestra Clara Antonicello regaleranno all’ascolto un lieto finale, degna conclusione della rassegna.