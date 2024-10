S.A. 16:42 A Fertilia apre il 1° Ambulatorio Infermieristico La Asl n.1 apre il primo Ambulatorio Infermieristico Territoriale del Nord Ovest Sardegna: un luogo di cura in cui viene garantita la presa in carico completa e proattiva del paziente. L’ambulatorio sarà aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì



ALGHERO - La Asl di Sassari apre a Fertilia l’ambulatorio infermieristico territoriale (Ait), il punto di incontro tra l’infermiere e la popolazione; un luogo di cura in cui viene garantita la presa in carico completa e proattiva del paziente. «Lo scenario attuale rende necessario l’implementazione di modelli di cura proattivi ed innovativi che richiedono una riorganizzazione dell’offerta sanitaria territoriale. In quest’ottica la funzione di questo nuovo servizio non si esaurisce con la prestazione erogata a fronte di un bisogno, ma si estende alla pianificazione di interventi assistenziali personalizzati in collaborazione con i vari professionisti della salute, rivolti alla persona assistita e alla famiglia, promuovendo stili di vita sani al fine di mantenere l’autonomia e migliorare la qualità di vita. Un servizio che rientra all’interno della programmazione aziendale che mira a delocalizzare e avvicinare l’offerta sanitaria alla popolazione, in particolare alle fasce più deboli, spesso distanti dai centri più grossi individuati quali hub sanitari di riferimento», ha detto il Direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, durante la presentazione del servizio, alla presenza di…



All’interno della struttura di Piazza Venezia Giulia della frazione di Fertilia (comune di Alghero) opererà l’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC): come previsto dal Decreto Ministeriale n. 77 del 23 maggio 2022, avrà la responsabilità di valutare i bisogni assistenziali dell’utente e pianificare, attraverso un processo di codifica basato sulle evidenze scientifiche, interventi assistenziali individuali o di gruppo per i quali, in collaborazione con gli altri professionisti sanitari, sarà possibile costruire piani di prevenzione e di cura personalizzati. L’ambulatorio sarà aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 08.00 alle 14.00; si potrà accedere direttamente all’ambulatorio dalle ore 11.30 alle 13.30; oppure prenotare un appuntamento.



Ieri sera alla presentazione dei nuovi ambulatori nel centro della frazione catalana, erano presenti oltre ai vertici della Asl di Sassari anche il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e l’assessora al Benessere della persona, delle famiglie e della comunità, Maria Grazia Salaris. «Con l’apertura a Fertilia dell’ambulatorio infermieristico territoriale nasce in città un importante punto di riferimento sanitario, sociale e assistenziale, indispensabile per i cittadini. Un servizio che coniuga l'esigenza di prossimità alla necessità di alleggerire il carico degli ospedali soprattutto durante la stagione estiva. La presenza del nuovo presidio ben si coniuga con gli obiettivi di mandato della nostra Amministrazione, per cui la salute e il benessere delle persone sono e saranno sempre al primo posto. Un plauso dunque alla Asl per questa decisione che porta benefici tangibili sul territorio», ha dichiarato il primo cittadino.