Con Mika spunta Elodie per il brindisi algherese

Stretta finale per annuncio sul Cap d'Any 2024-2025 ad Alghero [ ALGHERO - Con Mika, Ghali e Tommaso Paradiso potrebbe davvero spuntarla Elodie. L'eroina pop dell'estate, tra le cantanti in ascesa più popolari in Italia degli ultimi tempi, per la Riviera del Corallo sarebbe una novità assoluta. Un po come Mika, che in Sardegna ha già fatto tappa alla Forte Arena di Pula (2022) e per il "Revelation Tour" di Riola Sardo al Parco dei Suoni nel 2020.Insieme a Ghali e Tommaso Paradiso i loro agenti e le società di produzione che li hanno proposti si contendono il grande palco del Piazzale della Pace. Dopo l'annuncio di Olbia che presenta al Molo Brin i Pinguini Tattici Nucleari, cresce l'attesa nell'isola per l'annuncio targato Alghero. Città che del Capodanno in piazza ne ha fatto un trend, ma oggi coi rinnovati vertici della Fondazione Alghero - su cui ricadono i principali oneri (e onori) organizzativi - si iniziano ad intavolare discussioni differenti per nuovi format meno impattanti economicamente.Stretta finale per annuncio sul Cap d'Any 2024-2025 ad Alghero [ LEGGI ]. E potrebbe essere l'ultimo col grande artista sul palco. Manca ancora l'ufficialità ma nelle ultime ore si susseguono e rincorrono le indiscrezioni: Tra qualche giorno la scelta definitiva e l'avvio della macchina organizzativa che in linea di massima dovrebbe ricalcare quella dello scorso anno, quando per il brindisi algherese del nuovo anno c'era Luciano Ligabue.