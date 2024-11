S.A. 10:31 Nuova pediatra in servizio a Sassari Si tratta della dottoressa Porqueddu Emanuela, con incarico di titolarità di Pediatria di Libera Scelta, e ambulatorio in Via De Gasperi, a Sassari



SASSARI – La Direzione aziendale della Asl di Sassari comunica alla popolazione che nell’ambito 6 del Distretto di Sassari, dell’Anglona, della Romangia e della Nurra Occidentale in questi giorni nella città di Sassari ha preso servizio un nuovo Pediatra di libera scelta. Si tratta della dottoressa Porqueddu Emanuela, con incarico di titolarità di Pediatria di Libera Scelta, e ambulatorio in Via De Gasperi, a Sassari.