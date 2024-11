S.A. 19:32 Sabato duo in concerto al Verdi Sul palco Marco Ligas (violino) Andrea Ivaldi (pianoforte) Ad introdurre la serata sarà Pietro Dossena per l´ultimo appuntamento della rassegna "Otto Montagne" sabato 9 novembre



SASSARI - Ultimo appuntamento sabato 9 novembre alle 19 per la rassegna “Otto Montagne” che ha catalizzato al Teatro Verdi di Sassari l’attenzione di un folto pubblico ad ogni appuntamento. Otto sonate per violino e pianoforte tra le più famose della letteratura musicale europea, otto sfide affrontate in coppia, mettendo a confronto le proprie esperienze per superare difficoltà e diversità di vedute. La stagione concertistica 2024 del Teatro Verdi di Sassari organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica grazie al sostegno del Ministero, della Regione e della Fondazione di Sardegna, propone come ultima vetta la Sonata in la maggiore op. 47 “A Kreutzer“ di Beethoven eseguita dal violinista Marco Ligas e dal pianista Andrea Ivaldi. Ad introdurre la serata di sabato 9 sarà Pietro Dossena, la particolarità degli appuntamenti è infatti la presenza di un critico musicale all’inizio di ogni concerto pensata per offrire al pubblico una collocazione storico/temporale dei brani presentati a cui segue dopo l’esecuzione, il commento con i solisti e il dialogo con il pubblico riprendendo la fortunata formula del salotto letterario.