Tavolo studenti Medicina: candidature entro 15 novembre

CAGLIARI - C’è ancora tempo fino al 15 novembre per presentare le candidature relative alla costituzione del Tavolo di consultazione partecipata per gli studenti e gli specializzandi in medicina, che intende raccogliere proposte di intervento sulle problematiche relative all’accesso alla professione in Sardegna, a partire dall’analisi di contesto



La delibera di Giunta 40/14 del 16 ottobre 2024, istitutiva del Tavolo, prevede, tra gli altri la partecipazione di: 6 laureati impegnati nella formazione specialistica in medicina generale; 6 componenti in rappresentanza delle organizzazioni/associazioni in ambito strettamente medico-sanitario presenti nel territorio regionale (Ordine dei medici della regione Sardegna, Albo delle Associazioni Studentesche dell’Università degli Studi di Cagliari e Sassari, Confederazione associazioni regionali di distretto, associazione dei medici delle direzioni ospedaliere; associazione regionale dei MMG, altre associazioni inerenti alla tematica in oggetto)ò.



La presentazione della manifestazione d’interesse non dà automaticamente diritto alla nomina; non è prevista alcuna procedura selettiva e non sarà redatta né pubblicata alcuna graduatoria. La partecipazione sarà a titolo gratuito e non comporterà alcun compenso o rimborso spese.

La rosa di candidati verrà sottoposta all’Assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza sociali ai fini della successiva designazione con decreto. Qualora i candidati non rappresentino tutto il territorio regionale, l’Assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale procederà con poteri sostitutivi.