L´eredità di Berlinguer: gli eventi a Sassari

SASSARI - Dopo l’inaugurazione dell’installazione luminosa in via Cagliari, il 2 dicembre segnerà l’avvio del fitto calendario di iniziative organizzato dal Comune di Sassari “Non solo uno per uno. L’eredità morale di Enrico Berlinguer”, nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa. Un modo per valorizzare il ruolo storico e socio-politico dell’illustre cittadino sassarese e sensibilizzare la popolazione alla partecipazione democratica attiva. Il programma si articola in tipologie di attività diverse ma complementari, che garantiranno l’approfondimento delle diverse sfaccettature dell’opera e della vita di Berlinguer.



Dopo la cancellazione dell’appuntamento del 30 novembre, per indisponibilità dell'autore a partecipare alla presentazione del libro "Opposizione. L'ultima battaglia di Enrico Berlinguer" di Luca Telese, il primo spazio di approfondimento culturale sarà assicurato dal convegno “Enrico Berlinguer: la pace, bene supremo, bene di tutti” curato dalla Fondazione Enrico Berlinguer, in programma lunedì 2 dicembre dalle 17 negli spazi dell’ExMat.er. Saranno toccati i temi cari al Segretario, ancora attuali, con l’intento di interpretare in chiave moderna il tema della “questione morale” con lo sguardo rivolto al futuro. Un focus particolare sarà dedicato alla pace, tema attuale ed estremamente caro a Berlinguer. Ai saluti delle autorità seguiranno gli approfondimenti su temi di grande attualità, affrontati a suo tempo da Berlinguer, quali imperialismi, zone d’influenza, libertà dei popoli nel mondo multipolare e partecipazione popolare per costruire la pace. Il convegno si concluderà con una tavola rotonda sui temi trattati.



Al fine di coinvolgere un pubblico più giovane, il Cityplex Moderno propone dei matinée ai quali parteciperanno gli studenti degli istituti scolastici cittadini, con la proiezione del film “Berlinguer - La grande ambizione”. Il film del 2024, diretto da Andrea Segre, è incentrato sulla vita del politico e leader interpretato da Elio Germano. A chiudere il calendario delle iniziative, la messa in scena dello spettacolo della Compagnia Teatro Sassari "La partenza di Enrico" di Cosimo Filigheddu, in programma mercoledì 4 dicembre alle 21 al Cine Teatro Astra. L’autore ha immaginato l’ultimo giorno di un ventiduenne Berlinguer nel capoluogo turritano prima del trasferimento a Roma con la famiglia, nel settembre del 1944. La regia è curata da Mario Lubino e gli interpreti sono Teresa Soro, Alessandra Spiga e Alberto Lubino. Cosimo Filigheddu presenterà l'opera e la figura di Enrico Berlinguer e modererà il dibattito a fine spettacolo. A corredo delle iniziative, il Comune propone una mostra bibliografica con saggi, biografie e pubblicazioni ricche di foto e testimonianze di e su Enrico Berliguer. L’esposizione è visitabile fino al 5 dicembre nella biblioteca comunale di piazza Tola (lunedì, mercoledì e venerdì 9-13:30; martedì e giovedì 9:00-18:15).