S.A. 19:14 Chiude la rassegna Il Filo Rosso a San Giuseppe



SASSARI - L’edizione 2024 della rassegna musicale “Il Filo Rosso”, - organizzata dalla Polifonica Santa Cecilia Onlus della presidentessa Denise Gueye - si prepara a scrivere, pardon a cantare il suo lieto finale in un appuntamento fra i più attesi del suo cartellone magistralmente orchestrato dalla direzione artistica di Matteo Taras. La rassegna è organizzata grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna della Fondazione Sardegna. Il 7 dicembre la Polifonica Santa Cecilia del maestro Alessio Manca e la Corale G. Rossini della maestra Clara Antonicello regaleranno all’ascolto una serata vissuta all’unisono, cantata d’insieme e raccontata insieme da ogni singolo protagonista sul palco. Una degna conclusione della quinta edizione della fortunata e prestigiosa rassegna, con appuntamento fissato per le ore 20.30 in una delle chiese più preziose del patrimonio artistico sassarese, quella di San Giuseppe in corso Francesco Cossiga. Le due importanti formazioni corali della città di Sassari si uniranno in un unico coro, regalando alla platea l’esecuzione di alcuni mottetti di compositori come Bruckner - tra cui i celebri Locus Iste e Os Justi - e il francese Fauré (il Cantique de Jean Racine), un omaggio a loro dedicato nel ricorrere dei rispettivi anniversari: bicentenario della nascita di Bruckner e centenario della morte di Fauré. I cori saranno accompagnati al pianoforte da Kseniia Nikitina.



«Abbiamo cercato di ampliare la platea d’ascolto e diversificare il nostro pubblico, portando la musica vocale in spazi non convenzionalmente destinati ai concerti e, al contempo, promuovendo una fruizione nuova e partecipativa del patrimonio culturale cittadino - spiegano Denise Gueye e Matteo Taras -. Siamo certi che il concerto conclusivo in programma il 7 dicembre rappresenterà un momento di alto valore artistico e culturale per la città di Sassari, un momento capace di fondere tradizione e innovazione attraverso l'interpretazione di capolavori della musica sacra». “Il Filo Rosso” è trama armonica tessuta ad arte dalla Polifonica Santa Cecilia di Sassari, un viaggio di scoperta e riscoperta che lungo 7 concerti ha toccato uno dopo l’altro luoghi intrisi di storia e Cultura (dal Museo “Sanna” alla Biblioteca Universitaria passando per varie chiese storiche di Sassari), nei quali è possibile conoscere le professionalità che li abitano nel quotidiano, approfondire e navigare suggestioni curiosità e significati con la musica - come ovvio - a fare da Cicerone d’eccezione, amplificato dall’essenza del luogo che la ospita e massimo comune denominatore.