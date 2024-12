S.A. 10:05 Lega Navale Alghero: nuovi incontri La sezione di Alghero della Lega Navale Italiana organizza, presso la Sede in Banchina del Porto, due eventi che offriranno una importante occasione di riflessione e approfondimento su tematiche legate alla disabilità e all´inclusione



ALGHERO - La campagna "Tutti a bordo con la Lega Navale, nessuno escluso", nell'ambito della "Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità", si propone di sensibilizzare sull'inclusione sociale delle persone con disabilità, abbattendo le barriere fisiche, culturali e sociali che ne ostacolano la partecipazione piena alla vita comunitaria. Nel contesto di questa campagna, la sezione di Alghero della Lega Navale Italiana organizza, presso la Sede in Banchina del Porto, due eventi che offriranno una importante occasione di riflessione e approfondimento su tematiche legate alla disabilità e all'inclusione.



Martedì 3 dicembre, ore 17:30: Proiezione del film "I Promessi Sposi", il cui cast è composto interamente da persone con disabilità. Questo evento vuole sensibilizzare il pubblico mostrando come le persone con disabilità possano essere protagoniste di opere culturali e di intrattenimento. A cura della Associazione Laboratorio delle Strategie di Alghero. Giovedì 5 dicembre, ore 17:30: Incontro dibattito dal titolo "Durante Noi - Dopo di Noi", che affronterà temi cruciali per le persone con disabilità e le loro famiglie: ”il durante noi” , tutte le problematiche che la famiglia con un disabile deve affrontare ,una sfida quotidiana per il benessere e l’integrazione nella società e il “dopo di noi” quanto accade dopo la perdita dei genitori o dei caregiver principali.



Interverranno i referenti del Laboratorio delle Strategie per il Progetto Odissea, il Comitato Durante Noi con il progetto Aspettando il Centro Diurno e Residenziale e AIAF Sardegna, con il tema La Legge Dopo di Noi. Questi eventi sono una opportunità per la comunità di Alghero di approfondire la comprensione delle sfide quotidiane affrontate dalle persone con disabilità e dai familiari e di promuovere un ambiente più inclusivo e solidale. Stimolano una riflessione sulle modalità concrete per migliorare la vita delle persone con disabilità, sensibilizzando anche le istituzioni e la società civile sul bisogno di maggiori interventi di supporto e integrazione.