Cor 16:18 Servizi Sociali a fuoco, front-office temporaneo Alghero, fuoco ai servizi sociali: è doloso

«Uffici chiusi, colpite le fasce più deboli» Riorganizzazione del rapporto con l´utenza degli uffici del Comune di Alghero dopo l´attentato incendiario che ha messo fuori uso gli atelier, front office temporaneo al palazzo del Quarter e lavoro agile in attesa di soluzioni



Quarter, dove si sta cercando di superare l’emergenza con il ricevimento dell’utenza per le situazioni più urgenti. L’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris sta lavorando con l’Amministrazione alla ricostituzione degli uffici e al reperimento di soluzioni alternative che nei prossimi giorni potranno essere individuate per riportare alla normalità il servizio. ALGHERO - I Servizi Sociali del Comune di Alghero stanno riorganizzando gli spazi dopo il duro colpo accusato a causa del rogo doloso di mercoledì mattina LEGGI ]. Le attività relative ai procedimenti in corso stanno proseguendo con la modalità del lavoro agile, mentre si è reperito uno spazio per il front office per la gestione dei rapporti diretti con l’utenza. La soluzione adottata è quella della sala di ingresso al piano terra del palazzo del, dove si sta cercando di superare l’emergenza con il ricevimento dell’utenza per le situazioni più urgenti. L’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris sta lavorando con l’Amministrazione alla ricostituzione degli uffici e al reperimento di soluzioni alternative che nei prossimi giorni potranno essere individuate per riportare alla normalità il servizio.