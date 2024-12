Cor 14:04 Quartiere Satellite e Serra Li Pozzi: riqualificazione Progetto rigenerazione urbana, prosegue il percorso dell’amministrazione comunale di Porto Torres finalizzato alla rigenerazione urbana del territorio



PORTO TORRES - Il Comune, infatti, parteciperà al bando regionale che prevede lo stanziamento di 35 milioni di euro complessivi come contributo a fondo perduto in favore dei Comuni per interventi di rigenerazione urbana in contesti periferici, caratterizzati da carenze di attrezzature e di servizi.

La richiesta di accesso al finanziamento avverrà attraverso un progetto di fattibilità tecnico economica, approvato dalla giunta, che prevede la riqualificazione di spazi pubblici, in particolare nei quartieri "Villaggio Satellite" e "Serra li Pozzi" con l’obiettivo di realizzare servizi e attività di interesse collettivo, favorendo la socialità e rivitalizzando il tessuto urbano. Il progetto prevede, inoltre, il raccordo delle due aree attraverso una pista ciclabile che include percorsi pedonali e sicuri.



Nello specifico gli interventi riguardano il vetusto campetto da calcio del Villaggio Satellite e l’area standard s2 in via dell’Asfodelo a Serra li Pozzi per far si che assumano il ruolo di “Piazza di Quartiere”, accompagnati da un nuovo collegamento ciclo-pedonale che li unisca fisicamente - passando per il polo sportivo della città - e che, innestandosi con l’attuale pista ciclabile, vada a formare un anello della mobilità sostenibile che colleghi la città in tutte le sue parti. L’idea progettuale sulla riqualificazione ricreativo-sportiva nel Villaggio Satellite prevede la trasformazione del campo da calcio in uno spazio polifunzionale con commistioni di giochi e funzioni diverse.



Oltre al classico calcio e basket verranno create delle aree dedicate spazi per il tempo libero, passeggiate, una zona fitness, un’area relax per il post-sport e aree verdi attrezzate e, soprattutto, delle zone di gioco dedicate agli street sport che combinano attività fisica, creatività e inclusione sociale. Anche a Serra li Pozzi l’obiettivo è trasformare l'area in uno spazio polifunzionale che favorisca attività diverse di incontro, gioco, svago, riposo e passeggio. Riqualificando fisicamente i luoghi e inserendo nuove funzioni l'amministrazione persegue quindi l’obiettivo di rivitalizzare aree spesso dimenticate e svantaggiate, rafforzando inclusione sociale e accessibilità e promuovendo una visione unitaria e coerente di sviluppo sostenibile per Porto Torres.