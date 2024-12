S.A. 18:15 Red Valley annuncia l´edizione 2025 Decennale per il Festival crossover più grande d’Italia, prodotta e organizzata da Magma Events e Vivo Concerti con la partnership radiofonica di Radio 105, che si terrà dal 13 al 16 agosto 2025 all’Olbia Arena di Olbia



OLBIA - Dopo un 2024 con numeri da record in cui il festival ha ottenuto 118.175 presenze totali sulle quattro serate, oltre 50 artisti sul palco e altrettante ore di musica live - il Red Valley Festival torna nel 2025 per celebrare il decennale del Festival crossover più grande d’Italia con un’edizione ancora più sorprendente, prodotta e organizzata da Magma Events e Vivo Concerti con la partnership radiofonica di Radio 105, che si terrà dal 13 al 16 agosto 2025 all’Olbia Arena di Olbia. Per permettere ai più appassionati di assicurarsi la partecipazione alla manifestazione, da domani giovedì 19 dicembre alle 14:00 apriranno le vendite dei primi biglietti Festival Full Pass - Prime, abbonamenti acquistabili a un prezzo speciale per vivere tutte le date di uno degli eventi principali della prossima estate in Italia.



Il Red Valley Festival 2025 è pronto a infiammare nuovamente la città di Olbia e a far scatenare il pubblico promettendo un'esperienza ancora più coinvolgente e sorprendente. Pur mantenendo l'atmosfera unica che lo ha reso l'evento capace di riunire su un solo palco tutti gli act più amati dal pubblico, la nuova stagione si preannuncia ricca di novità ancora tutte da svelare per celebrare il suo decimo anniversario di musica. Con l'obiettivo di confermarsi anche nel 2025 come l’evento dell'estate e offre una manifestazione all'insegna della qualità musicale, dell'innovazione e della condivisione di momenti indimenticabili regalando al pubblico grandi performance, scenografie mozzafiato e un'atmosfera che sa unire la passione per la musica e il divertimento. Nato nel 2015 e con un'affluenza di oltre 70mila persone nel 2022, oltre 105mila persone nel 2023 e superando la soglia dei 118mila nel 2024, il Red Valley Festival ha incrementato i flussi verso il territorio da tutta Italia ed Europa, diventando il Festival di musica pop del Mediterraneo e punto di riferimento saldo per amanti dei concerti, artisti, addetti ai lavori, brand, istituzioni ed enti che si rispecchiano negli stessi valori cardine dell’evento.