S.A. 14:00 Vento su Alghero: oltre 10 interventi in una mattina Boom interventi dei Vigili del fuoco ad Alghero a causa del forte vento. Dalle 8 di questa mattina gli uomini del distaccamento di Via Napoli hanno già effettuato oltre 10 interventi in città e nell´agro



ALGHERO - Giornata di intenso lavoro per i Vigili del fuoco di Alghero a causa del forte vento. Dalle 8 di questa mattina gli uomini del distaccamento di Via Napoli hanno già effettuato oltre 10 interventi in città e nell'agro. Tra questi la messa in sicurezza di un balcone a Piazza dei Mercati (nella foto) e l'albero caduto nella strada dell'aeroporto [ LEGGI ].