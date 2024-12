Cor 22:33 Sketches of Island al Music Hall di Sassari Un’idea fresca, una proposta e avvincente grazie alla direzione artistica di Paolo Fresu è diventata realtà già apprezzatissima e capace di conquistare ancora ascolti e stimolare emozione



SASSARI - Un prezioso e inaspettato dono di fine anno. Una produzione originale targata Insulae Lab sgorgata fra le pietre del Logudoro capace di volger tin un caldo e armonioso abbraccio chiunque abbia avuto l’interesse e la fortuna di fermarsi ad ascoltare. Il prossimo 28 dicembre (sabato) a “partire dalle ore 21.30 Sketches of Islands" di Rino Cirinnà arriva al Music Hall Jazz Club di Sassari, portando con sé tutta la dolce e potente essenza del mare Mediterraneo. Un’idea fresca, una proposta e avvincente grazie alla direzione artistica di Paolo Fresu è diventata realtà già apprezzatissima e capace di conquistare ancora ascolti e stimolare emozione.



Quattro straordinari musicisti: Rino Cirinnà al sax, Seby Burgio al piano, Francesco Puglisi al basso e Francesco De Rubeis alla batteria e percussioni. La scintilla che tutto accende è intenzione che prende spunto dalla forma musicale classica - in particolare dalla “Suite” - dove le composizioni originali di Cirinnà si ispirano a ritmi e melodie contemporanee in un viaggio che partendo dalla Sicilia percorre il Mediterraneo e incontra le sue Isole maggiori con i loro colori, le loro grandi tradizioni, i loro insostituibili sapori e i loro inarrivabili profumi.



Uno spettacolo dal vivo unico nel suo genere, che non lesina sorprese e anche nella sua nuova tappa al Music All Jazz Club di Sassari punta a lasciare ampio spazio all’immaginazione e un forte appagamento in chi, con piacere, sceglierà di esserci e ascoltare. Ingresso al Music All 8 euro: prenotazione necessaria ai numeri 3408371032 e 3477270448. Prevista la possibilità di cenare in loco con buffet (15 euro) sino alle ore 21.30.