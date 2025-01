Cor 15:49 Sassari: apre la biblioteca dell’Archivio storico stituita a ottobre 2023 come biblioteca specialistica, dopo un periodo di organizzazione interna del materiale librario, può finalmente aprire al pubblico con un´accogliente sala per la consultazione



SASSARI - Dal 7 gennaio apre al pubblico la biblioteca dell'Archivio storico del Comune di Sassari. Istituita a ottobre 2023 come biblioteca specialistica, dopo un periodo di organizzazione interna del materiale librario, può finalmente aprire al pubblico con un'accogliente sala per la consultazione.

Mette a disposizione di cittadini e studiosi testi di supporto e approfondimento sulla storia di Sassari, la sua vita amministrativa, economica, politica, sociale e culturale.



Conserva al suo interno un patrimonio bibliografico in continua crescita che si è arricchito, nel corso degli anni di vita dell'Archivio storico, di libri riguardanti aspetti particolari della città, del territorio circostante e della Sardegna in generale, oltre a una speciale sezione dedicata alle tematiche legate agli archivi. Di particolare interesse i fondi librari di personalità del mondo culturale cittadino come Pompeo Calvia, donati all'Archivio e ora finalmente fruibili dalla cittadinanza.



La biblioteca aderisce al Servizio bibliotecario nazionale (Sbn, la rete delle biblioteche italiane promossa dal Ministero della Cultura) e partecipa al Polo Sbn della Regione Sardegna. Tutti i libri posseduti dalla biblioteca dell'Archivio storico sono reperibili sul catalogo regionale online BiblioSar.

La sala consultazione dispone di diverse postazioni informatiche per la consultazione dei cataloghi online e del wifi. La biblioteca sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 18.