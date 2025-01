Cor 15:35 L´assessora in lacrime per Franca Masu «Le emozioni sono state tante. Ho trattenuto le lacrime in tanti momenti, il mio grazie a questa artista meravigliosa». Raffaella Sanna, assessore alla cultura ad Alghero, si complimenta pubblicamente con l´artista



ALGHERO - «Ogni mia parola sarebbe riduttiva nel descrivere cosa è stato stasera il concerto in Cattedrale di Franca Masu. Indescrivibile, eccelso. Profondo e umano in ogni suo momento. Onorata di poter essere oggi Assessora alla Cultura e di aver potuto sostenere questo grande regalo che anche oggi Franca ha fatto alla città».



Parole di Raffaella Sanna (nella foto) all'indomani del concerto-evento andato in scena domenica presso la chiesa di Santa Maria ad Alghero. L'assessora si complimenta pubblicamente con l'artista. «A volte penso che certe coincidenze non siano poi affatto coincidenze, ma segni di qualcosa di più profondo».



«Alghero deve sentirsi orgogliosissima di avere un’artista di tale livello, con una voce sublime. Una bellezza e una professionalità rare. Una poesia in ogni gesto e in ogni nota. Ho trattenuto le lacrime in tanti momenti, le emozioni sono state tante. Il mio grazie a questa artista meravigliosa» chiude Raffaella Sanna.