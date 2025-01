Cor 15:12 Meritxell Gené, laboratorio-concerto Intitolato “Una raccolta di emozioni attraverso i versi dei poeti dei territori di lingua catalana”, durante il quale verranno presentati i versi più emblematici di poeti e poetesse catalani, valenziani, maiorchini e algheresi.



ALGHERO - L’Istituto Ramon Llull e l’Università di Sassari, in collaborazione con l’Ateneu Alguerès, presentano un doppio laboratorio-concerto della cantautrice e poetessa catalana Meritxell Gené, intitolato “Una raccolta di emozioni attraverso i versi dei poeti dei territori di lingua catalana”, durante il quale verranno presentati i versi più emblematici di poeti e poetesse catalani, valenziani, maiorchini e algheresi. Il laboratorio-concerto si terrà giovedì 9 gennaio 2025 alle ore 19:00 presso l’Ateneu Alguerès, in via Cavour, 23, e venerdì 10 gennaio alle ore 15:00 presso l’Università degli Studi di Sassari – DUMAS (aula Austen), in piazza Conte di Moriana, 8 a Sassari. L’attività è gratuita e aperta a tutti.



Meritxell Gené è diplomata in Educazione Musicale presso l’Università di Lleida. Gran parte della sua produzione musicale è dedicata a musicare i versi di poeti come Maria Mercè Marçal, Joan Barceló e Concepció G. Maluquer. Ha realizzato un album interamente dedicato a Màrius Torres, “Així t’escau la melangia” (2013), e un altro dedicato ai poeti dei Paesi Catalani, “Branques” (2015). “Després dels esbarzers” è la sua prima raccolta poetica (Pagès Editors, 2018). Nel suo quinto disco, “Sa tanca d’allà dins”, ha musicato i propri versi, mentre “No diré res de mi” è il suo sesto disco, una raccolta di tredici poesie di Gabriel Ferrater.