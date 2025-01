S.A. 9:41 Sospesi ritiro e conferimento ingombranti a Sassari Il disservizio durerà due giorni: Giovedì 9 e venerdì 10 gennaio. Il ritiro degli ingombranti riprenderà regolarmente sabato 11 gennaio



SASSARI - Giovedì 9 e venerdì 10 gennaio, per consentire di effettuare importanti analisi sui rifiuti nella discarica di Scala Erre, sarà sospeso il ritiro dei rifiuti ingombranti negli ecocentri comunali di via Montello e Funtana di Lu Colbu e nel punto di raccolta di via Camboni a Li Punti. Gli appuntamenti al Numero verde per il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti subiranno un rallentamento. Le altre tipologie di rifiuti (Raee, pneumatici, inerti, cartone, ecc.) potranno essere regolarmente conferite negli ecocentri. Il ritiro degli ingombranti riprenderà regolarmente sabato 11 gennaio.