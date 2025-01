S.A. 20:17 I migliori presepi premiati a Porto Torres L´amministrazione comunale di Porto Torres, anche quest’anno, ha premiato i vincitori del concorso “Presepi per la città 2024”. La cerimonia di premiazione si è svolta questo pomeriggio, 9 gennaio, nella Sala consiliare del Comune. Erano presenti l´assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, i vincitori e la giuria che ha assegnato i premi del concorso dedicato a Vincenzo Camoglio



PORTO TORRES - Anche quest’anno il Comune di Porto Torres ha premiato i vincitori del concorso “Presepi per la città 2024”, indetto dall’amministrazione turritana per sottolineare lo spirito della comunità nel contribuire a creare un’accogliente atmosfera natalizia nei vari quartieri cittadini grazie all’allestimento di addobbi luminosi e decorazioni negli spazi esterni di abitazioni private e di attività commerciali. I premi dell'iniziativa, inserita stabilmente nel calendario degli eventi del Natale turritano, sono stai consegnati giovedì 9 gennaio nella Sala consiliare del Comune, in piazza Umberto I, nel corso di una cerimonia a cui ha preso parte l’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco. Per la categoria “Allestimenti natalizi privati” il primo posto è andato a Roberto Bono che si è aggiudicato il premio di 400 euro. I vincitori ex aequo per la categoria “Vetrine delle attività commerciali” sono invece Alessandro Usai e Franco Campus a cui sono stati assegnati 200 euro ciascuno.



Le installazioni si sono distinte per eleganza e luminosità, sottolineando l’impegno e la creatività degli autori nel creare stimoli e attrattività nei diversi contesti urbani. La giuria composta da Giacomo Rum, Fabrizio Budroni e Giovanna Manca ha valutato le opere in base a criteri quali originalità, illuminazione, eleganza, integrazione con il contesto urbano, creatività, innovazione e prospettiva. Il concorso è organizzato in ricordo di Vincenzo Camoglio, cittadino turritano scomparso nel 2021 che ha dato tanto alla città in termini sportivi, politici e sociali. Camoglio era un grande appassionato di presepi artigianali, amava costruirli ed esporli durante le festività natalizie. L’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco ha ringraziato tutti coloro che anche quest’anno hanno partecipato al concorso che ormai rappresenta una tradizione del Natale turritano.



«Presepi per la città – ha detto l’assessora – è un’occasione per sottolineare lo spirito di condivisione e di unità che caratterizza l’attività dei cittadini e degli operatori commerciali. Ringraziamo tutti coloro che ogni anno aderiscono all’iniziativa pensata per creare un'occasione d'incontro e di socializzazione fra gli abitanti. Il sentimento di comunità si sviluppa anche attraverso questo tipo manifestazioni che si basano sulle relazioni e sulla valorizzazione degli spazi a beneficio dell’intera collettività. La premiazione, inoltre, chiude idealmente il calendario degli eventi che hanno animato la nostra città nel periodo natalizio: sebbene il maltempo ci abbia costretto ad annullare o posticipare una serie di iniziative previste per il periodo prenatalizio, abbiamo iniziato il nuovo anno nel modo migliore con due giornate dedicate all’Epifania e programmate con buon successo di pubblico nel centro storico insieme alle attività commerciali, la Pro Loco e le associazioni culturali cittadine»